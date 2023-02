Kicillof entregó 25 viviendas y 425 escrituras gratuitas en Bahía Blanca

9 febrero, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de entrega de 25 viviendas y 425 escrituras gratuitas en beneficio de familias del municipio de Bahía Blanca, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; y el intendente local, Héctor Gay.

A partir de una inversión inicial de $111 millones, las soluciones habitacionales fueron construidas a través de la Operatoria Solidaridad. La infraestructura incluye redes de agua potable, gas natural, desagüe, y cordón cuneta.

“La provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural en torno a la situación habitacional, que lleva mucho tiempo y requiere de grandes inversiones para dar respuesta a la necesidades de las y los bonaerenses”, sostuvo Kicillof y agregó: “Hoy el Gobierno provincial no discrimina a los municipios según el color político de sus intendentes, sino que entrega viviendas y escrituras gratuitas para brindar respuestas a todas y todos los ciudadanos”.

En el municipio ya se entregaron 15 casas en Villa Delfina, en noviembre de 2020, en tanto que está por iniciar la construcción de otras 145 viviendas y se firmaron convenios para la finalización de 35 soluciones habitacionales en el marco del programa de Terminaciones y Renegociaciones.

En la región se entregaron en los últimos meses 18 viviendas en Pellegrini, 14 en Laprida, 25 en Pigüé, 20 en Coronel Pringles, 18 en Carmen de Patagones. Además, avanzan las obras en Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Daireaux y otros distritos de la zona, que se suman a las más de 11 mil viviendas que el Gobierno tiene en marcha en toda la provincia.

Respecto de la entrega de títulos de propiedad, Kicillof explicó: “Este es el resultado del programa Mi Escritura, Mi Casa, en el que invertimos muchos recursos para acelerar la entrega de escrituras a familias que las estaban esperando hace mucho tiempo”. “No se trata solo de la angustia de no contar con aquello que certifica el dominio de la vivienda, sino que además genera complicaciones a la hora de obtener un crédito para mejoras o legar la casa en beneficio de las próximas generaciones”, agregó.

En tanto, Alak sostuvo que “para todas estas familias se termina un problema y comienza la felicidad que concreta el sueño de la casa propia”.

Los títulos de propiedad gratuitos alcanzan a familias que habitan los barrios Ex Eseba, Luz y Fuerza y Cabré Moré, entre otros. Asimismo, el municipio recibió las escrituras de los inmuebles en los que funcionan el Hogar Convivencial Cantilo, el Centro de Atención Primaria de la Salud de Barrio Pampa Central y el Tribunal de Faltas. Desde la puesta en marcha del programa Mi Escritura, Mi Casa, la Provincia ya otorgó 922 escrituras en Bahía Blanca.

“Esto demuestra la importancia de tener políticas de Estado con continuidad para poder cubrir las necesidades de la gente”, expresó Gay, al tiempo que valoró la “decisión política del Gobierno provincial de continuar con las políticas de regularización dominial y promover el trabajo conjunto”.

Por último, el Gobernador señaló que “la escritura se otorga de manera totalmente gratuita e incluye la condonación de deudas del impuesto inmobiliario y el trámite para constituir a la vivienda en un bien de familia que sea inembargable”. “La vivienda propia y la posibilidad de contar con todos los papeles en regla es un derecho de las y los bonaerenses y una obligación de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar para convertirlos en realidades”, concluyó.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel; la senadora bonaerense Ayelén Durán, y su par Marcelo Feliú; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles; los intendentes de Benito Juárez, Julio Marini; y de Tres Lomas, Jorge Carrera; la secretaria general de UPCNBA, Fabiola Mosquera; las concejalas María Gisela Ghigliani, Lucía Martínez Zara, Analía López y Paola Ariente; los concejales Mariano Arzuaga, Pablo Rosenfelt y Carlos Moreno Salas; la dirigenta local Patricia Domínguez; y los dirigentes Gabriel Godoy y Roberto Fernández.

Volver