Kicillof entregó condecoraciones a oficiales de la policía provincial

25 agosto, 2025 0

El gobernador Axel Kicillof encabezó este lunes junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de entrega de reconocimientos al mérito a 32 efectivos de la policía provincial por su participación en procedimientos de alto riesgo o de trascendencia durante 2025.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos reconociendo a los efectivos que, por sus acciones de valentía, de arrojo y de generosidad, mostraron un inmenso compromiso y un servicio ejemplar en sus tareas”. “Si bien son distinciones individuales, son también un reconocimiento a la fuerza en su conjunto”, remarcó.

“En la Provincia estamos llevando adelante una batería de políticas en materia de seguridad que serían imposibles de implementar sin la colaboración de los más de 100 mil efectivos de nuestra Policía”, expresó el Gobernador y añadió: “Esta es una forma de reconocer el esfuerzo y el desempeño diario de quienes trabajan para llevar tranquilidad a todos los y las bonaerenses”.



La condecoración “San Miguel Arcángel” es la valoración honorífica más alta que se otorga a través del Ministerio de Seguridad en reconocimiento a la valentía, el compromiso y el servicio brindado en operativos de gran magnitud. En esta ocasión se distinguieron efectivos que tuvieron acciones destacadas en operativos para desbaratar bandas criminales, el rescate de personas durante las inundaciones en Zárate y la atención de situaciones de emergencia, entre otras.

Por su parte, Alonso subrayó: “Esta entrega de medallas es un reconocimiento hacia nuestros efectivos que ponen en riesgo su vida para salvaguardar a su comunidad: nos sentimos orgullosos de estos oficiales que marcan el camino para las nuevas generaciones que cuidarán la seguridad de las y los vecinos bonaerenses”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; y el subjefe, Leandro María Sarlo; los subsecretarios de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; de Formación y Desarrollo Profesional, Ignacio Pacho; de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; y de Planificación e Inteligencia Criminal, Sebastián Fernández Ciatti; la subsecretaria de Promoción de la Salud y el Bienestar Policial, Agustina Baudino; los responsables de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad, Néstor Nazabal; y de Coordinación de Políticas de Seguridad, Darío Ruiz; el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni.

