Kicillof entregó la computadora número 100 mil del programa Conectar Igualdad Bonaerense

10 julio, 2023

“Cada uno de los y las estudiantes que recibe una computadora está accediendo a una herramienta fundamental para tener más oportunidades y un futuro mejor”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar esta mañana el acto en el que el programa Conectar Igualdad Bonaerense alcanzó las 100 mil netbooks entregadas a estudiantes del nivel secundario. Fue en el Polideportivo Tierras Altas de Malvinas Argentinas, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, y la intendenta local, Noelia Correa.

En ese marco, Kicillof subrayó que “las y los bonaerenses que terminan sus estudios secundarios tendrían que haber recibido estas computadoras en 2018, pero hubo un Gobierno que tomó la decisión de interrumpir el programa que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner en 2010, con la excusa de que no había conectividad en todas las escuelas”.

“Por eso no es cierto cuando se dice que todos los que hacemos política somos iguales. Nosotros nos dedicamos a hacer las dos cosas: llevamos internet a todas las escuelas y estamos distribuyendo otra vez las computadoras porque estamos convencidos de que son derechos de los pibes y las pibas”, agregó.

El programa apunta a garantizar el acceso igualitario a herramientas tecnológicas con el objetivo de achicar la brecha digital, brindar una mejor educación y asegurar un futuro mejor a los jóvenes bonaerenses. A partir del trabajo conjunto entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación, se otorgarán este año 168 mil netbooks a alumnos y alumnas que cursan el último año del nivel secundario en los 135 municipios.

“Es una herramienta que les cambia la vida, a la que todos y todas tienen el derecho de acceder, no solo aquellos que cuentan con los recursos necesarios para comprarla”, expresó el Gobernador e indicó: “Estas netbooks son fundamentales para poder hablar de la libertad: para ser realmente libres a la hora de elegir, primero tiene que haber igualdad de oportunidades”.

En tanto, Nardini señaló que “con este programa, que recuperó una iniciativa que empezó en 2010 y luego fue interrumpida, se demuestra una vez más el objetivo que tiene la Provincia para que las y los jóvenes sean protagonistas”. “Esto es la política: hacer cosas reales que le lleguen a la gente para crear mejores oportunidades”, añadió.

En esta oportunidad, se entregaron 857 netbooks a estudiantes de 12 escuelas secundarias del distrito. “Esto demuestra el compromiso de un Gobierno de la provincia que invierte para que todos los chicos y las chicas bonaerenses puedan contar con todos los instrumentos necesarios para estudiar y desarrollarse”, resaltó Correa.

“Las computadoras son para estudiar, pero también para jugar, para explorar y conectarse con otras personas: todos los y las bonaerenses tienen también derecho a disfrutar”, concluyó Kicillof.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el senador provincial Luis Vivona; el diputado bonaerense Juan Miguel Gómez Parodi; funcionarios y funcionarias locales.



Volver