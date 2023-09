Kicillof: “Estamos construyendo escuelas en todos los barrios porque son fábricas que producen futuro para nuestra provincia”

12 septiembre, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en Almirante Brown la inauguración de la Escuela Secundaria N°81 y puso en funcionamiento 10 nuevas aulas que amplían las capacidades de Primaria N°83. Fue junto al director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el diputado provincial Mariano Cascallares; y el intendente local, Juan José Fabiani.

En ese marco, Kicillof destacó que “en este lugar en el que antes había un descampado, la intervención del Estado permite que hoy haya escuelas que vienen a igualar las oportunidades de las y los jóvenes de Almirante Brown”. “Lo hacemos porque estamos convencidos de que la escuela pública es una fábrica de futuro que tiene que llegar a todos los barrios de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “no se trata de una discusión entre el mercado y el Estado: aquí no había una escuela privada porque ningún empresario decidió invertir para construirla”. “Allí donde el mercado no llega porque no ve rentabilidad, tiene que haber alguien que garantice los derechos de millones de bonaerenses: es el Estado el que invierte allí donde solo habría un baldío o calles de tierra”, añadió.

Con una inversión de $123,5 millones se construyó el edificio de la nueva EES N°81 que permitirá, a partir del ciclo lectivo 2024, sumar oferta educativa y descomprimir las matrículas de otras escuelas del distrito. Las instalaciones cuentan con seis aulas, sanitarios, baños inclusivos, buffet, patio y playón multideportivo, SUM y dependencias administrativas.

Asimismo, Cascallares resaltó que “ya son 44 las instituciones educativas que hemos podido inaugurar en Almirante Brown durante nuestra gestión”. “Esto no es casual: en estos últimos cuatro años hemos podido hacer obras como nunca en la historia del distrito, gracias a la unidad de concepción y de acción del Estado nacional, provincial y municipal”, agregó.

Por su parte, el intendente Fabiani remarcó que “a partir de un Estado que está presente, hemos dado respuesta a una necesidad de Los Pinos, uno de los barrios que más ha sido postergado”. “Es producto del esfuerzo y el trabajo conjunto para llegar a todos los barrios de Ministro Rivadavia y del municipio de Almirante Brown”, dijo.

El polo educativo está conformado por el Jardín de Infantes N°961 y la EEP N°83, donde las autoridades recorrieron las obras que permitieron sumar 10 aulas. La ampliación demandó una inversión de $182 millones y beneficiará a los 360 alumnos y alumnas que asisten a la institución. “Hoy se cumple el sueño tan anhelado por nuestra comunidad de ver finalmente a nuestra escuela terminada y radiante, fruto del trabajo conjunto y el apoyo de las autoridades para garantizar una mejor educación a nuestros estudiantes”, expresó la directora Marcela Ruiz.

Participaron también la diputada nacional María Rosa Martínez y su par Federico Fagioli; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; la directora provincial de Coordinación de la Gestión Territorial Conurbano Sur de Jefatura de Gabinete, Cristina Vilotta; funcionarios y funcionarias municipales.

