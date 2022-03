Kicillof: “Este 24 de marzo debemos convertir nuestra historia en un compromiso por transformar a fondo nuestra sociedad”

En el marco de las actividades en conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el gobernador Axel Kicillof encabezó esta tarde el acto de cesión formal del ex Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata a la provincia de Buenos Aires, que emplazará allí el Archivo Provincial de la Memoria. Fue en la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora, Verónica Magario; los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; y las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini y Herenia Sánchez Viamonte.

“Como en cada 24 de marzo, lo importante en esta fecha es renovar otra vez el contenido de nuestras convicciones y compromisos como militantes”, afirmó Kicillof, y agregó: “Debemos aprovechar para reflexionar y estar junto a un pueblo que se compromete para que todos los esfuerzos y las luchas que se han llevado a cabo valgan la pena”.

En ese sentido, el Gobernador sostuvo: “Tenemos que convertir nuestra historia en la convicción, el compromiso y la promesa de transformar a fondo nuestra sociedad”. “Para cuidar todos los esfuerzos que se hicieron, necesitamos que la juventud reflexione y se sume a esta lucha”, añadió, y concluyó: “Mañana será un día de memoria, verdad y justicia y, al mismo tiempo, un día de lucha”.

El ministro Alak explicó que “la Provincia nos ha instruido para hacer un relevamiento de los decretos vigentes que hayan sido dictados por dictaduras para proceder a su derogación: la normativa bonaerense tiene que ajustarse a la Constitución y a los Derechos Humanos”. Además, detalló que “se impulsa la puesta en valor de todos los espacios de memoria, con el compromiso de que se encuentren en perfecto estado”. “Los preservaremos para el acceso de nuestros vecinos y vecinas, pero también para que el Poder Judicial pueda seguir avanzando en las causas vigentes”, resaltó.

El ex Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Argentino fue una de las bases de operaciones en las que la última dictadura cívico militar sistematizó su plan represivo. Fue cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la Subsecretaría de Derechos Humanos para la puesta en funcionamiento del Archivo Provincial de la Memoria, ámbito que busca facilitar la preservación y conservación de materiales históricos, así como resguardar el acervo documental para los procesos judiciales. Estuvo presente el vicepresidente de la AABE, Juan Debandi, para formalizar la cesión.

Por su parte, Moreno destacó que “el 24 de marzo pasa por la militancia y su presencia en las calles, y en el caso de quienes tenemos la responsabilidad de gestión también tiene que ver con el trabajo y con nuestra capacidad para dar respuestas”. “Desde el 2003 vivimos un cambio radical en materia de políticas de memoria, verdad y justicia, conscientes de que la verdadera reivindicación de los 30 mil desaparecidos será cuando construyamos definitivamente la patria que ellos y nosotros soñamos”, agregó.

Durante la ceremonia, se anunció además la licitación de obras de preservación y colocación del techo del ex centro clandestino de detención y tortura “La Cacha”. Los trabajos incluirán la construcción de una estructura de cubierta, cerramientos y pasarelas de circulación para la adecuación del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos.

Asimismo, de Bonafini señaló: “Las Madres encontramos en los Derechos Humanos una posibilidad para socializar la maternidad: no hablamos cada una de sus hijos, sino que hablamos de todos”, dijo.

“Con mucha alegría observo que la juventud está interesada por los Derechos Humanos: este 24 de marzo cobra mucha fuerza el recuerdo que nos permite pensar sobre todas las cosas que nos pasaron”, afirmó Sánchez Viamonte, y añadió: “Sabemos que nuestros hijos y nietos van a saber cómo continuar con esta lucha que empezamos hace 46 años para que nadie olvide lo que pasó”.

En ese sentido, se realizó también el lanzamiento de la segunda edición del programa Futuro Memoria, iniciativa que impulsa la Dirección de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para que jóvenes de entre 14 y 21 años participen de un concurso de producciones artísticas y culturales vinculadas a temáticas de Memoria, Verdad y Justicia.

En tanto, Magario agradeció “a las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo en este día en el que reivindicamos la Memoria, la Verdad y la Justicia en toda la provincia de Buenos Aires”.

También estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales.

Inauguración del mural “Eternas Flores por la Memoria”

A continuación, Kicillof inauguró el mural “Eternas Flores por la Memoria”, creado por la artista María Cristina Terzaghi y su colaborador, Fernando Arrizurieta, en uno de los patios internos de la Casa de Gobierno, con el objeto de reivindicar la memoria de los 30 mil desaparecidos y desaparecidas por la última Dictadura cívico militar.

“Estoy muy emocionada porque soy parte de esta generación que tiene muchos compañeros desaparecidos. Hoy estoy feliz porque este mural quede aquí para ejercitar la memoria”, enfatizó Terzaghi.

La obra se realizó con la técnica de esgrafiado, que implica la superposición de capas de material de diferentes colores sobre las que se efectúan intervenciones. Para su realización, se contó con el aporte de más de 30 trabajadores y trabajadoras de la Provincia.

