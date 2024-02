Kicillof evalúa ir a la Justicia por los fondos de la educación

14 febrero, 2024

Los docentes se declararon en alerta y movilización y se sumaron a la amenaza de la Ctera de no comenzar las clases; la Casa Rosada responsabilizó a los gobernadores

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se declaró en alerta y movilización y advirtió sobre la “delicada” situación en la provincia ante el inicio de clases. De esta manera, le trasladó la presión al gobernador Axel Kicillof, que se prepara para reclamar ante la Justicia la regularización de partidas atrasadas desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. La tensión escaló después de la admisión del Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, que dejará de enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de ratificar que las paritarias con los maestros deben ser llevadas a cabo por las administraciones locales.

“Los salarios dependen de los gobernadores. Cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee. Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad. En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, dijo Adorni en su conferencia de prensa.

Kicillof abrió la paritarias con los gremios provinciales, pero no hubo aún una oferta de aumento salarial. El frente está integrado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA); la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA). En tándem, estas organizaciones presionaron al mandatario kirchnerista para que de una respuesta al reclamo salarial, aunque en paralelo responsabilizaron a Milei por la falta de envío de las partidas. El FONID que aporta la Nación representa entre el 10 y el 15% de los sueldos docentes de todo el territorio.

En la primera audiencia con los gremios, estuvieron presentes representantes de los ministerios de Trabajo, Economía y de la Dirección General de Cultura y Educación. No participó el gobernador Kicillof, que espera una respuesta del Gobierno nacional para avanzar con una propuesta salarial.

Kicillof se prepara para dar pelea –aún si es necesario ante la Justicia- por el envío de fondos para educación que no llegaron. En la provincia de Buenos Aires, el FONID son 8300 millones de pesos más otros $6200 millones en conceptos de conectividad, que también cobran los docentes. En total hay un atraso de 14.500 millones de pesos. El FONID que aporta la Nación representa entre el 10 y el 15% de los sueldos docentes de todo el territorio.

Kicillof va a reclamar formalmente estos fondos, correspondientes a transferencias obligatorias automáticas que no se han realizado, según denunció la gestión provincial.

Kicillof firmó la semana pasada una nota dirigida al secretario de Educación, Carlos Torrendel, en la que le reclamó junto a más de 20 gobernadores la regularización de los envíos para afrontar las paritarias con los maestros. En concreto, los mandatarios provinciales exigieron “la remisión de los fondos de Compensación Salarial Docente correspondiente a las leyes 26.075 y 25.053″ y la “continuidad de fondos referidos de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones”.

Kicillof está dispuesto a promover un reclamo formal ante Tribunales en caso que no se regularicen los envíos en las próximas horas.

Esta mañana, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que agrupa a los gremios docentes provinciales, ya amenazó con no iniciar las clases. “Enfrentaremos a quienes quieran destruir la educación pública”, dijo Roberto Baradel, jefe del Suteba y número dos de la Ctera.

En la misma sintonía, el Frente de Unidad Docente bonaerense expresó tras la primera audiencia paritaria: “Es evidente que la situación planteada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires es delicada; especialmente en lo que respecta al financiamiento para la Educación y el impacto directo que esto tiene en los salarios de las y los docentes”. Y agregó: “Si bien destacamos la decisión del Gobierno Bonaerense de pagar el Incentivo y la Conectividad, la falta de envío de partidas presupuestarias por parte del Gobierno Nacional es una metodología que no solo ataca al mecanismo paritario, sino que agrava aún más la situación económica frente a la escalada inflacionaria, deteriorando los salarios de las y los Trabajadores de la Educación”.

“Nuestro Frente, ante la no transferencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la conectividad, del Fondo de Compensación salarial y otras partidas destinadas a Educación; se ha declarado en estado de alerta y movilización, y manifiesta la necesidad de obtener un aumento que sea percibido los primeros días de marzo y que permita mantener el poder adquisitivo del salario ante la escalada inflacionaria. Solicitamos la inmediata estabilidad laboral en los Niveles de Educación Técnica, Superior Artística y Educación Superior”, expresó el frente bonaerense.

En tanto, la Ctera expresó: “No hay aumentos desde noviembre, creció la inflación, los alquileres. Hay tarifazos y hay aumentos de transporte. El gobierno nacional debe enviar los fondos a las provincias y convocar de forma urgente a la paritaria nacional docente”.

Con información de La Nación

Volver