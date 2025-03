Kicillof inauguró el 153º período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense

5 marzo, 2025 0

El gobernador Axel Kicillof dio su sexto discurso ante la Asamblea Legislativa, y dejó inaugurado este miércoles el 153° período de sesiones ordinarias en la Legislatura.

En el inicio de su discurso, Axel Kicillof cargó contra Milei por la amenaza de intervención de la provincia. Calificó el hecho como un “episodio de inédita gravedad institucional”.

“El presidente amenazó con intervenir la provincia y echar al gobernador por las redes sociales y después dice que no quiso decir lo que dijo. No se qué es peor si hacer la amenaza o hacerla y recular” sostuvo.

Y remarcó: “Con la democracia y el federalismo no se juega. Los gobernadores no somos empleados del presidente La provincia no se somete a amenazas ni a extorsiones” afirmó.

Axel Kicillof habló de un país exitoso solo en la imaginación de Javier Milei y mencionó datos sobre el derrumbe de la producción: “El salario mínimo cayó un 30%, la jubilación mínima se desplomó un 22% son derrumbes que tienen pocos antecedentes. La industria se desplomó 10% y la construcción cayó 27%. Ganaron los especuladores de la timba financiera”.

“El ajuste claramente no fue para la casta. El 81% del ajuste lo aplican jubilaciones, obra pública, las provincias y universidades” dijo.

También cuestionó el préstamo al FMI: “Es una estafa piramidal. Se la llevan unos pocos y dejan un tendal. No festejen un crédito del Fondo para utilizar en el mercado cambiario. Sabemos que más deuda externa es menos futuro”.

Además cuestionó la quita de fondos a las provincias. “El gobierno nacional le adeuda 9,4 billones de pesos. Realizamos ya siete denuncias ante la Corte”.

“La justicia debe poner un límite a este saqueo ilegal a las provincias” aseveró.

Habló de la deserción del Gobierno Nacional “no es solo una cuestión económica o administrativa, es también un proyecto de desintegración nacional. No es un descuido ni un error: es un plan”.

“Milei no solo busca achicar el Estado, quiere desintegrarlo, quiere desmantelar la comunidad, quiere dividirnos para debilitarnos. Y eso es una estafa al pueblo, a la patria y a la constitución” consideró.

Uso político de la inseguridad: “Caranchos”

En otro tramo de su discurso habló sobre el crimen de Kim y condenó el uso político del caso por parte de Javier Milei y parte de la oposición: “Caranchos” calificó.

Y mostró las contradicciones de Milei: “Dice que la tasa de homicidios viene descendiendo y es el número más bajo de Sudamérica y luego dice que la provincia es un baño de sangre. O pasa una cosa o pasa la otra” explicó.

Sobre las acciones de la provincia dijo: “El cambio que introdujimos en seguridad fue total. Dejamos de lado el marketing y trabajamos en serio. Descentralizamos las departamentales. Hicimos crecer la fuerza, incorporamos más de 16 mil efectivos y equiparamos los salarios con los de las fuerzas federales.

“Se acabaron en la provincia las zonas liberadas. Cada intendente puede controlar hasta el último milímetro de patrullaje” afirmó.

Y advirtió: “En materia de seguridad, las diferentes tareas, las que corresponden a la Provincia y las que corresponden a la Nación, deben estar coordinadas, pero el Presidente de manera insólita rechaza los reiterados pedidos de reunión que le hice y sostiene que no tiene nada que hablar con el Gobernador de la provincia más grande del país. Por mi parte, ya he dado sobradas muestras de poder trabajar y colaborar con gobernantes de espacios políticos muy distintos o incluso antagónicos al mío. Para mí, mejor que tuitear es realizar“.

Creación de nuevas plazas carcelarias y alcaldías: “A otros les cuesta construir una cárcel”.

“Esto es tomarse en serio la seguridad ciudadana. Es escuchar las demandas de los bonaerenses de vivir con mayor seguridad. Todo lo que acabo de enumerar contradice las operaciones mediáticas que insisten que la seguridad no es prioridad. Es falso. Ahora bien alcanza ¿no? ¿Estamos conformes tampoco? Pero hay que decirlo: jamás en la provincia se había hecho una inversión tan grande de seguridad

En su discurso, Axel Kicillof anunció que pese a la quita del fondo nacional de seguridad, la provincia asignará más recursos en la materia y comprará otros 800 patrulleros.

Anticipó la creación de un fondo municipal de 70 mil millones de pesos municipios de más de 70 mil habitantes destinen a la seguridad “incluyendo la compra de 400 patrulleros adicionales”.

Para los municipios de menos habitantes “se la asigna nuevos móviles pero además triplica le presupuesto del programa de policías comunales” dijo.

“La seguridad de nuestra provincia no va a depender de un capricho de un presidente que deserta”.

Además habló del desembarco del Estado en los barrios más violentos: “Sumaremos 15 nuevas bases de efectivos”.

“Lanzaremos un plan provincial de desarme. Nuestro objetivo es sacar las armas ilegales de las calles, de los delincuentes y de los pibes” completó.

Y anticipó que crearán un programa para “los menores que hayan sido aprehendidos y restituidos a sus familias. Tenemos que trabajar mucho más enérgicamente con nuestros jóvenes. Hace falta reforzar la coordinación con los municipios, la justicia penal juvenil. La violencia no se detiene solamente con balas ni exclusivamente con el código penal”.

“La seguridad no se resuelve con solucione simplistas ni con discursos de campaña. Nuestra respuesta es clara. Inversión y políticas serias en seguridad“.

Y reiteró su pedido a Javier Milei para articular acciones en seguridad: “No me rindo. Repito mi propuesta al Presidente para trabajar por la seguridad de 17 millones de argentinos que viven en nuestra provincia”.

“Por sexto año consecutivo conseguimos empezar las clases según el calendario”

En materia educativa, Axel Kicillof destacó el acuerdo con los gremios y docentes para poder comenzar las clases en tiempo y forma: “Todos los días los chicos en la escuela” valoró.

Mencionó más de 8 mil obras en las escuelas y destacó la inaguración de 240 escuelas en 5 años “Hay que ser insensible para no entender lo que significa la escuela pública, gratuita y de calidad”.

“Quieren cerrar universidades. Nosotros queremos multiplicarlas” explicó Kicillof.

“La salud para este gobierno es una obligación”

En su presentación, Axel Kicillof defendió el rol del estado para la atención de salud y recordó que en 85 municipios el único prestador es el estado.

Repasó obras y destacó la inauguración de 175 CAPS “que son pequeños hospitales en barrios. Entregamos 342 ambulancias. 160 palos salen una ambulancia. Es una inversión nunca antes vista. Abrimos 4 grandes hospitales” enumeró.

” ¿Cuál fue nuestra respuesta ante la deserción de la nación? Entre el gobierno provincial y los municipios intentamos sustituir o compensar su ausencia. Este año necesitamos que esta Legislatura apruebe dos leyes importantes para atravesar la actual situación de abandono nacional: la que permite la creación de la Empresa Pública de Emergencias y la de Medicamentos Bonaerenses, que permitirá mejorar y ampliar el acceso a medicamentos. Defendamos la salud pública: la motosierra no puede meterse con la salud de nuestro pueblo” planteó.

Y en medio de aplauso planteó: “Los recursos que aportamos son para que se cumplan las leyes nacionales. Para que vuelvan en patrulleros, en remedios, en obra pública. No son para pagar la deuda externa“.

Defensa de la obra pública

En su discurso, Kicillof destacó el impacto de la obra pública en la Provincia y la definió como una herramienta clave para el desarrollo y la equidad. “Sabemos que no se trata solo de ladrillos y cemento, y tampoco tiene como objetivo únicamente solucionar los problemas estructurales de infraestructura en la Provincia. La obra pública desempeña directa e indirectamente otras funciones; genera un impacto positivo en el empleo y la actividad económica”, afirmó.

Además, subrayó la importancia de estas inversiones para garantizar derechos básicos: “Sin caminos, sin hospitales, sin escuelas, sin cloacas, sin agua potable, sin viviendas, no hay igualdad de oportunidades”. Y en una crítica directa a la gestión de Javier Milei, sentenció: “No hay lugar, no hay rincón de la Provincia de Buenos Aires, si uno recorre, si uno pisa, en donde no pidan más Estado presente, más escuelas, más cloacas… Milei la detuvo. Lo tengo que decir”.

El gobernador también responsabilizó al Gobierno Nacional por el freno en la ejecución de proyectos esenciales: “No se trata de una decisión técnica o económica, es ideológica. No es que no haya recursos, es que no hay voluntad política para que las obras lleguen a quienes las necesitan”. Y concluyó: “Nosotros no nos vamos a resignar. Seguiremos invirtiendo en infraestructura porque la obra pública es trabajo, es desarrollo y es justicia social”.

Medidas laborales y el rol del Banco Provincia

“Enviaremos un proyecto de ley para la creación de la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial, que consiste en una etapa obligatoria en el ámbito del Ministerio de Trabajo para la tramitación y resolución de los conflictos de trabajadores y trabajadoras bonaerenses del sector privado”, anunció Kicillof. Según explicó, el objetivo es implementar “un procedimiento moderno, ágil y que brinde seguridad jurídica a las partes, evitando el inicio de un juicio laboral”.

Por otro lado, el gobernador cuestionó las intenciones del oficialismo nacional de avanzar en la privatización de la banca pública. “Sabemos que el Gobierno Nacional busca, como tantas otras veces, privatizar el Banco de la Nación Argentina. Nosotros vamos por el camino inverso: en nuestra gestión el Banco de la Provincia de Buenos Aires recuperó su rol histórico de banca pública de fomento y se volvió a pensar como una banca de desarrollo y cercanía“, afirmó. En ese sentido, destacó el impacto del programa de beneficios de la entidad: “Relanzamos Cuenta DNI, alcanzando los 9,9 millones de usuarios: hoy es uno de los mejores amigos que tienen los bonaerenses para compensar la plata que Milei les saca del bolsillo”.

