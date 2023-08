Kicillof inauguró el edificio de los talleres de la Escuela Técnica N°6 de Wilde

22 agosto, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana el acto de inauguración del edificio en el que funcionarán los talleres de la Escuela Técnica N°6 de Wilde. Fue junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la jefa de Gabinete del municipio, Magdalena Sierra; la directora de la institución, Karina Tkaczuk; y la presidenta del Centro de Estudiantes, Ludmila Barinka.

“La inauguración de este edificio se lleva a cabo en un momento en el que está nuevamente en discusión qué modelo de país queremos” destacó Kicillof y agregó: “Esta escuela técnica nos llena de orgullo porque sabemos que, al contrario de lo que dicen quienes plantean que hay que destruir todo, este va a ser un espacio de construcción, de esfuerzo y mucha dedicación.”

En ese sentido, el Gobernador subrayó: “Cuando hablamos de la educación como un derecho, estamos hablando de algo bien concreto: del hecho de que, aún si una familia no puede pagar lo que el mercado dice que vale, las y los bonaerenses puedan tener educación para contar en el futuro con mejores oportunidades.” “Para que nuestro país desarrolle su industria es necesario también que haya un Estado presente que invierta en las escuelas técnicas porque allí es donde la sociedad empieza a construir un futuro con más trabajo, mejores ingresos, con más productividad y mejor tecnología”, destacó.

A partir de un proyecto que prevé destinar más de $650,7 millones en diferentes etapas, se construyó el establecimiento para los 13 talleres de diferentes especialidades que ofrece la institución. Las instalaciones fueron cedidas por el Banco Provincia, cuentan con 1.900 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y poseen acondicionamiento térmico centralizado junto a un programa de energías alternativas.

En tanto, Ferraresi resaltó que “a partir de un Estado que se dedica a ampliar derechos, hoy podemos contar con estos talleres, mejor infraestructura y la inversión en tecnología para seguir avanzando con la construcción de una Avellaneda que se desarrolle industrialmente”. “Es a través de la escuela pública que se genera igualdad de oportunidades: allí está la verdadera libertad, en una construcción colectiva que permita que todos partan desde el mismo lugar”, añadió.

Asimismo, la directora Tkaczuk señaló: “Hoy es un día de celebración porque nuestra comunidad va a poder tener una escuela digna, de calidad, con espacios amplios y cálidos que les permitan a las y los estudiantes crecer y desarrollarse”.

El edificio también fue equipado con maquinarias nuevas para el área de electricidad, fresadoras, tornería, laboratorio de hidráulica y neumática, procedimientos técnicos, impresión 3D, robótica e informática. “Es un día de fiesta para todos y todas las estudiantes de la institución, ya que a partir de ahora contamos con instalaciones adecuadas para un mejor aprendizaje y para desarrollar mejor nuestras habilidades”, manifestó Barinka.

“Sabemos que todavía hay muchos problemas por resolver, pero no se van a solucionar con palabras mágicas ni destruyendo todo lo que hemos construido”, explicó el Gobernador y agregó: “Este es el establecimiento educativo número 173 que inauguramos y es algo que vamos a seguir haciendo en todo la provincia para demostrar que, aunque falta mucho por hacer, los problemas se resuelven construyendo, con solidaridad y pensando en el otro”.

Presentación de la base de la Fuerza Barrial de Aproximación

Luego de recorrer un operativo de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en la zona, Kicillof y Ferraresi presentaron la nueva base del cuerpo de la policía provincial en Villa Tranquila. “Hemos establecido un cambio de paradigma en la Policía de la Provincia de Buenos Aires: no solo recuperamos el salario y sumamos equipamiento y tecnología, sino que impulsamos un cambio profundo en la formación y la metodología de trabajo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Creamos una fuerza que camina las calles todos los días para hacer foco en la prevención del delito y el fortalecimiento del vínculo con los vecinos y vecinas del barrio”.

Por su parte, Ferraresi hizo hincapié en que “hace muchos años venimos trabajando de forma integral para urbanizar los barrios, construir polideportivos, centros culturales, escuelas y cooperativas que incluyan a nuestros vecinos y vecinas”. “Con el trabajo en conjunto y la decisión de la Provincia, abordamos la seguridad también con más agentes, vehículos y tecnología para seguir mejorando la calidad de vida en Avellaneda”, dijo.

La base de la FBA está integrada por 400 efectivos y recibió en la jornada nuevo equipamiento: 10 motos BMW de alta cilindrada, 10 camionetas Ford Ranger y tres vehículos para operativos del municipio. Por último, con la participación del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se realizó la puesta en funcionamiento de 27 vehículos que el municipio adquirió para renovar su flota a través de un financiamiento de $227 millones otorgado por el programa Provincia Leasing.

“Estos vehículos son el resultado de la decisión del Gobernador de reactivar desde 2020 las líneas de Provincia Leasing en beneficio de los municipios bonaerenses”, afirmó Cuattromo. Y añadió: “Pusimos a disposición todas las herramientas necesarias para que el financiamiento de Banco Provincia se convierta en mayor infraestructura, más capacidad de gestión y mejores de condiciones para las vecinas y los vecinos.”

Participaron de las actividades el jefe de gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el director provincial de Educación Técnico – Profesional, Ricardo de Gisi; el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad, Javier Alonso; la diputada nacional María Rosa Martínez; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Avellaneda (UTN), Luis Garaventa; las autoridades locales de Obras y Servicios Públicos, Gastón Seillán; y de Infraestructura Escolar, Hugo Duarte; el secretario local de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff; el subsecretario del área, Martín Montiel; la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Colaso; el secretario adjunto de AMET, Ariel Guede; y la jefa de la base UTOI de Villa Tranquila, Mariela Sánchez.

