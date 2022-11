Kicillof inauguró el polo educativo y obras de viviendas para personas externadas del Hospital Alejandro Korn

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró esta mañana el polo educativo del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero y cinco de las diez viviendas que se están construyendo en el mismo predio destinadas exclusivamente para personas externadas en proceso de resocialización. Fue junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, Julieta Calmels; y el director ejecutivo del Hospital, Walter Paz.

“Aquí no solo había una necesidad respecto de la situación que sufren muchas personas que llevan décadas de internación por problemas de salud mental, sino que además se estaba vulnerando la ley que establece cuáles deben ser las acciones del Estado desde una perspectiva de los derechos humanos”, sostuvo Kicillof y agregó: “Quienes no reconocen que ante una necesidad hay un derecho, están infringiendo las leyes que son el resultado de debates que ya se dieron en nuestro país”.

En ese sentido, el Gobernador destacó que “no se trata solo de contar con los recursos, el principal problema es qué se hace con esos recursos: se pueden destinar a la fuga de capitales como en la etapa anterior o se pueden utilizar para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo”, añadió.

Las viviendas se construyen a partir de una inversión provincial de $28 millones. Ubicadas en el Barrio Argentina, ya se inauguraron cinco soluciones habitacionales y hay otras cinco en etapa de finalización. Cada una de ellas será habitada por un grupo de personas que han pasado en promedio más de 25 años viviendo en el hospital a raíz del padecimiento de problemas de salud mental. Las obras contemplan además $13 millones para la puesta en marcha de la red de agua y conexiones domiciliarias.

Por su parte, Kreplak aseguró que “hacía falta una fuerte decisión política para abordar esta deuda que se tenía con la salud mental, desde una perspectiva que tiene como eje el derecho a la salud, la empatía y el respeto a los derechos humanos”. “Esta transformación es un hecho histórico y uno de los grandes actos de justicia que identifican al gobierno de la provincia de Buenos Aires”, añadió.

Las autoridades descubrieron una placa que pone en valor la transformación del espacio en el que funcionaba desde 1940 un pabellón de encierro manicomial y que hoy es parte del polo educativo del hospital. Allí funciona el secundario CEBAS N° 48, que dispone de cuatro aulas para 60 estudiantes que se especializan en salud y enfermería. Además, se acercaron a una ex sala de internación que estuvo operativa hasta septiembre de 2022 y que, en el marco de estas transformaciones, se utiliza para diversos usos y proyectos. En este sentido, se avanza también con un Polo Agroecológico y otros emprendimientos productivos planificados.

Por último, Kicillof subrayó que “aunque nos quieran hacer creer que el futuro es el ajuste y volver a las épocas en las que no se hacía nada para reparar la situación de los neuropsiquiátricos, los y las bonaerenses saben que eso ya quedó en el pasado”. “Nuestro pueblo eligió otro camino y con la transformación de las políticas de salud mental lo estamos haciendo realidad”, concluyó.

La institución cuenta con tres centros de salud mental comunitaria en donde se acompaña a 200 personas, la mayoría externadas del hospital. Desde finales de 2019 los internados se redujeron a 177, produciéndose desde 2020 la externación de 98 hombres y mujeres que llevaban allí entre 10 y 60 años.

Estuvieron presentes también el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout; el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Matías Moreno; las concejalas Paula Lambertini, Ana Negrete, y el concejal Juan Manuel Granillo.



