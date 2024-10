Kicillof inauguró la estación transformadora de Punta Indio

23 octubre, 2024

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este miércoles una nueva Estación Transformadora que permitirá abastecer de energía a más de 1.700 usuarios residenciales y potenciar las capacidades industriales y comerciales del municipio de Punta Indio. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; el intendente local, David Angueira; y el presidente de la Cooperativa Eléctrica CESPI, Miguel Ángel Landa.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estas grandes obras de infraestructura en el interior de la provincia no las realiza el mercado que se rige con la lógica del beneficio privado, ni mucho menos los vecinos agrupándose para juntar el dinero necesario: aquí, como en todos los países del mundo, las hace el Estado o no las hace nadie”. “Esta obra era muy necesaria porque va a traer mejor calidad de vida en Punta Indio y, al mismo tiempo, va a sentar las bases para el desarrollo y el crecimiento del distrito”, agregó.

A partir de una inversión de $3.817 millones la estación transformadora se vinculará al sistema de media tensión a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros entre Punta Indio y Verónica. De esta manera, el aumento de la potencia instalada beneficiará a más de 12.000 bonaerenses, permitiendo una mayor corriente disponible con mejor distribución y logrando una tensión estable que reduzca los cortes generales por fallas o en épocas de alta demanda.

Por su parte, Angueira subrayó: “Esta inauguración era una demanda histórica de nuestra comunidad y se da en un contexto muy adverso: eso muestra que contamos con un Gobernador que se preocupa y se ocupa por las necesidades de cada municipio”.

A su vez, el Gobernador anunció que se reactivarán obras de infraestructura que fueron neutralizadas por decisión del Gobierno nacional: “La Nación paró mil obras en la provincia de Buenos Aires, entre las que se encuentran escuelas, hospitales, viviendas e infraestructura vial: en Punta Indio vamos a reactivar con fondos propios el Centro de Primera Infancia y a retomar las obras en el Hospital Municipal de Verónica”.

Por último, Kicillof sostuvo: “El Gobierno nacional nos quiere llevar a una lógica en la que todos aquellos que no cuentan con suficientes recursos no puedan acceder a sus derechos: es todo lo contrario a una sociedad más igualitaria como la que aspiramos en la provincia de Buenos Aires”. “Tenemos cada vez más demandas y menos recursos, pero no nos vamos a borrar, vamos a seguir estando presentes para escuchar, acompañar y continuar ampliando los derechos de los y las bonaerenses”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subadministrador general de Vialidad provincial, Hernán Y Zurieta; el senador provincial Federico Fagioli; y el gerente de la Cooperativa Eléctrica CESPI, Raúl Balduzzi.

