Kicillof inauguró la obra de ampliación de la Escuela Secundaria N°2 de General La Madrid

7 marzo, 2024

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de inauguración de la obra de ampliación de la Escuela Secundaria N°2 en el municipio de General La Madrid. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Martín Randazzo; y la directora de la institución, Lorena Clark.

En ese marco, Kicillof destacó: “Mientras el Gobierno nacional frenó 64 obras de infraestructura escolar en la provincia, nosotros estamos en La Madrid para cumplir el compromiso que asumimos con la ampliación de esta institución”. “Contribuimos para sumar un laboratorio, biblioteca y nuevos salones porque queremos que todas las escuelas estén bien, sean dignas y estén a la altura de los pibes y las pibas que queremos formar”, añadió.

A partir de una inversión de $170 millones, el proyecto consistió en la construcción de dos aulas, biblioteca, laboratorio, cocina y SUM. Con una capacidad de matrícula para 224 estudiantes, la institución también cuenta con una sede educativa en la planta urbana y el Anexo N° 3.021 ubicado en la localidad de Las Martinetas.

“Hoy se asegura que todo lo puede solucionar el mercado, pero en La Madrid, como en muchos otros municipios del interior bonaerense, no hay escuelas privadas: aquí si no está el Estado se les priva a los y las bonaerenses de la posibilidad de construir un futuro mejor”, expresó el Gobernador y añadió: “Es por eso que a nosotros siempre nos van a encontrar defendiendo la educación pública: porque significa igualdad de oportunidades, más allá de la billetera y de dónde haya nacido cada uno”.

En tanto, Sileoni resaltó: “En estos días en los que el Gobierno nacional corta el FONID y más de 1.000 obras en la provincia, muchas de ellas educativas, aquí la comunidad lo que muestra es el aprecio y el significado de la educación”. “Vamos a defender inclaudicablemente la inversión del Estado para garantizar los derechos de más de cinco millones de estudiantes bonaerenses”, indicó.

Por su parte, el intendente Randazzo remarcó: “Muchas personas soñaron con tener esta escuela y hoy gracias a las políticas provinciales y municipales se hizo realidad: más de 200 chicos y chicas van a poder disfrutar de todas sus instalaciones”. “Estamos convencidos de que los países más desarrollados económica, intelectual y humanamente invierten y priorizan la educación”, manifestó.

“El recorrido de nuestra escuela nos demuestra que nada es posible en soledad: debemos trabajar en equipo, más allá de cualquier diferencia, para priorizar la educación pública y el bien común”, señaló la directora Clark.

Durante la jornada, el Gobernador recorrió la obra de un pabellón de aseo en el camping del Balneario Municipal “Eduardo Baraboglia”. El proyecto requirió una inversión de $37 millones para que las nuevas instalaciones cuenten con 11 baños con duchas, sector cambiador, sanitarios adaptados y espacio para cambiar pañales.

Por último, Kicillof subrayó: “Cuando atacan al Estado, están atacando en realidad a la sociedad en su conjunto: no estamos discutiendo economía o filosofía, sino la necesidad de contar con los recursos para brindar educación y salud a nuestro pueblo”. “Pueden parar los proyectos nacionales y quitarnos fondos que nos corresponden, pero en la provincia de Buenos Aires vamos a poner todo lo que tengamos para seguir con las obras que mejoran la calidad de vida de los y las bonaerenses”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; el director provincial de Educación Secundaria, Gustavo Galli; la senadora provincial Ayelén Durán; la presidenta del Consejo Escolar de General La Madrid, Wanda Villarreal; funcionarios y funcionarias locales.

