Kicillof inauguró obras de pavimentación y una nueva estación transformadora en Coronel Suárez

7 marzo, 2024

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este jueves el municipio de Coronel Suárez, donde inauguró obras de pavimentación y encabezó la puesta en funcionamiento de la Estación Transformadora (ET) que vincula las localidades de Colonia Santa Trinidad y San José. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; al subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el intendente local, Ricardo Moccero.

En ese marco, Kicillof destacó que “cuando uno observa todas las obras que están paralizadas por decisión del Gobierno nacional, lo que percibe es que, más allá de toda consideración sobre la teoría, lo que impera es la insensibilidad y un profundo desconocimiento”. “Nosotros venimos a saldar deudas que se acumularon durante muchos años con el interior de la provincia, donde si no hay un Estado presente la mayoría de los y las bonaerenses se quedan al costado del camino”, añadió.

“Lamentamos las políticas que se están llevando adelante desde la Nación y el mensaje agresivo permanente con el que acusan a todos de coimeros o traidores”, señaló el Gobernador y añadió: “Cuando uno está convencido de lo que dice y tranquilo con lo que hace, no necesita faltarle el respeto a nadie: le digo al Presidente que respete, no a mí, sino a Coronel Suárez, al interior y a toda la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, Kicillof subrayó que “el Presidente quiere fundir a la provincia que más produce: el Gobierno nacional se queda con el 66% de los impuestos de todo el país, de los cuales la provincia de Buenos Aires aporta un 40%”. “No nos vamos a dejar pisotear porque, cuando nos quitan los recursos no perjudican a un gobernador, sino a nuestro pueblo: vamos a pelear por lo nuestro y a seguir reclamando por lo que nos corresponde”, indicó.

Las obras de pavimentación y cordón cuneta abarcaron 20 cuadras para mejorar el acceso urbano y el tránsito en beneficio de 600 familias de los barrios Etchegaray, Favaloro, Villa Belgrano, San Cayetano, Balcarce Norte, Santa Trinidad, San José, Santa María y Huanguelén.

En tanto, Katopodis afirmó: “Mientras el Gobierno nacional pone a la obra pública en el camino de la extorsión, nosotros estamos convencidos de que el único camino de la inversión del Estado es aquel que nos permite estar cerca de la gente, resolver sus problemas y garantizar sus derechos”. “Vamos a defender los intereses de las y los bonaerenses que depositaron su voto de confianza para una provincia con más Estado, en la que se pueda vivir un poco mejor todos los días”, expresó.

A partir de una inversión de $400 millones, se instaló un transformador de potencia de 33/13.2 kV y un vínculo de 33 kV entre el punto de la línea que abastece al Parque Industrial y la nueva Estación Transformadora. De esta manera, se brindará un mejor servicio a 45 mil vecinos y vecinas de la zona y aumentará la potencia instalada para promover el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos en la región.

Por su parte, el intendente Moccero remarcó: “A pesar del ajuste que impulsa el Presidente y el recorte de los fondos que corresponden a las provincias, hoy estamos inaugurando obras de asfalto y energía, con el compromiso además de seguir trabajando para terminar los proyectos que fueron paralizados”. “Contamos con un Gobierno provincial que está presente en los 135 municipios para ofrecer soluciones concretas a las necesidades de los vecinos y vecinas de cada pueblo”, manifestó.

Además, Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, pusieron en funcionamiento una cabina modular con dos cajeros automáticos en el barrio Santa Trinidad, lo que permitirá que los usuarios no tengan que trasladarse cuatro kilómetros hasta la sucursal cabecera.

Durante la jornada, el Gobernador encabezó también una reunión de trabajo con intendentes de la sexta sección electoral, del cual participaron jefe comunal local, Ricardo Moccero, y sus pares de Benito Juárez, Julio Marini; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Laprida, Alfredo Fisher; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Salliqueló, Ariel Succurro; de Tornquist, Sergio Bordoni; de Daireaux, Alejandro Acerbo; y de Guaminí, José Nobre Ferreira.

Estuvieron presentes en las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la senadora provincial Ayelén Durán y el dirigente Gabriel Godoy.

