Kicillof inauguró una escuela a pocos metros de una secundaria frenada por Milei

15 mayo, 2026 25

El gobernador Axel Kicillof inauguró este viernes el nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 6 de San Vicente a pocos metros de la Escuela Secundaria Nº 12, construcción paralizada por el gobierno nacional de Javier Milei.

El contraste visual (la escuela finalizada de un lado, la estructura abandonada del otro) fue utilizado por el gobernador bonaerense mientras desataba las cintas en la inauguración: “Hoy estamos viendo el reflejo de dos modelos totalmente diferentes: mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”.

El mandatario provincial aseguró además que desde la llegada de Milei quedaron detenidas más de mil obras en territorio bonaerense y cuestionó la decisión de interrumpir proyectos vinculados a infraestructura escolar. “Es realmente una actitud criminal dejar a los pibes sin las escuelas que se merecen”, afirmó.

La nueva sede escolar demandó una inversión provincial de $1.941 millones y posee seis aulas, laboratorio, biblioteca, sala de multimedios, SUM y espacios administrativos para docentes y auxiliares.

“Este es el edificio escolar Nº 314 que inauguramos y no va a ser el último”, concluyó Kicillof.

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