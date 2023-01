Kicillof, junto a Baradel en el camping de SUTEBA en Claromecó

11 enero, 2023

El gobernador Axel Kicillof llegó a Claromecó e inmediatamente se dirigió al camping que el gremio SUTEBA posee en la localidad balnearia, donde fue recibido por Roberto Baradel, secretario general de la entidad.

Hubo dos momentos en que tanto el dirigente como el propio gobernador se dirigieron a los presentes.

Inicialmente, Baradel pidió “un fuerte aplauso para Kicillof, y para Cristina Álvarez Rodríguez, Cuto Moreno, Lorena Riesgo, Raúl Calamante, Graciela Callegari – presidenta del bloque de concejales de Todos en Tres Arroyos y Néstor García- vice del Consejo de Partido local-; para el Intendente Sánchez, los jóvenes de la Mayo y las compañeras locales del SUTEBA” y seguidamente agradeció públicamente la cesión del lote por parte del municipio y dijo que “estamos contentos, la idea es poder tener una pileta el año que viene, venimos haciendo mejoras permanentemente”.

“Vamos a militar para que vos vuelvas a ser gobernador el año que viene”

“Estamos mucho mejor que con el gobierno anterior, permanentemente en conflicto en ese momento, se levantaban sumarios, pero tenemos el orgullo y la frente bien alta porque no pudieron porque no tenemos miedo ni precio y las carpetas vacías, con el orgullo de haber defendido a los trabajadores de la escuela pública”, manifestó.

“Hoy discutimos la paritaria y se discute el diseño de la educación en la provincia, acabamos de cerrar la paritaria”. Hizo referencia a la presencia de docentes de Reta que afirmaban “que antes no se llegaba al gobernador”, afirmó.

“Vamos a militar para que vos vuelvas a ser gobernador el año que viene”, dijo.

Kicillof: “Tenemos que ir por la transformación y reforma educativa en toda la Provincia”

Por su parte Kicillof dio a conocer los aspectos del recorrido que realizó en Tres Arroyos y mencionó que “el Parque Industrial es importante por su importante actividad por el valor agregado de industria que permite mejores salarios y turismo; recorrimos la rotonda grande que se hizo en su momento y otra camino hacia acá, y también la obra que se realiza en el Hospital” anunciando que el ministro Kreplak aseguró el envío para el equipamiento de la nueva sala de oncología.

“Antes de comenzar a gobernar, sabíamos que iban a dejar tierra arrasada, deudas y no sabíamos para donde ir y tomamos el rumbo en salud, educación, producción y trabajo, a pesar de la pandemia; estamos por inaugurar la secundaria 9, construir el jardín de Reta y la escuela de Guardavidas, es importante el tema de lo edilicio y el equipamiento” y dijo que “hubo algunos que ponían carteles de obras que no se hacían, y nosotros hacemos y no ponemos carteles”, relató.

Hizo referencia a conceptos del presidente estadounidense Joe Biden quien expresó en un reunión con sus pares de México y Canadá que se realiza este jueves, que “mejor que decir es hacer, eso lo inventó Perón, estamos exportando ideología”.

“Tenemos que ir por la transformación y reforma educativa en toda la Provincia, esto no se diseña en un laboratorio sino en cabildos abiertos donde participan docentes y alumnos, porque se sienten propias y aunque venga la derecha no lo puede hacer. La transformación curricular es lo más importante sé que el salario y la infraestructura son importantes, estamos evaluando no para cerrar escuelas como hicieron ellos sino para abrir más”, afirmó.

Kicillof agradeció al intendente “por la cesión de las tierras del camping, porque es un derecho al esparcimiento, al descanso, a las vacaciones, al turismo. Fuimos criticados pero esto fue lo que hizo grande al peronismo, ya que antes era para una sola clase social y ahora es para todos los que trabajan”.

“Ustedes saben que nos criticaron también por los viajes de egresados, “nos dieron con un palo”, dijo y agregó: “busquen en redes sociales a los pibes disfrutando, creemos que es un derecho, un cierre de ciclo, por lo que invertimos unos seis millones de pesos para que conozcan la Provincia de Buenos Aires, hoy día el principal destino turístico; hubo chicos del conurbano que no conocían un ascensor, una playa, nunca estuvieron en un hotel y probablemente nunca subieron a un micro de turismo”.

Felicitó a Baradel y dijo que “incorporamos ciento veinte mil pibes y pibas y el año que viene son doscientos veinte mil y para que la Provincia reciba ingresos fuera de temporada en las localidades turísticas y fomentar esta doble finalidad, con diferentes destinos, para que vean la identidad y la integración de la Provincia”.

“Hicimos 130 escuelas y Clarín y La Nación no lo publican, nos cuesta mucho porque los medios dominantes son de ellos, desconocen políticas públicas, como una obra de cloacas o un hospital pero ellos al criticarnos se ocuparon y nos dieron una mano al publicarlo y difundirlo”.

