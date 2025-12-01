Kicillof: “La Ley de Financiamiento es en favor del orden económico y social de la Provincia”

“La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional”, afirmó este lunes el gobernador Axel Kicillof en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas”. “Con este proyecto simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia”, agregó.

“Buscamos también aportar a los municipios que tienen que afrontar cada día más dificultades en un contexto en el que la recaudación se contrae y las necesidades aumentan”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Por más dificultades que tengamos, en la Provincia no vamos a actuar con negligencia o desprecio: la respuesta nunca va a ser que no hay plata, sino analizar qué podemos hacer para acompañar a los que sufren”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “Se ha planteado la creación de un fondo a distribuir entre los 135 municipios que es equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento”. “Además, para brindar certidumbre a los distritos, hemos resuelto garantizar aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley: así, cada intendente podrá contar con recursos más allá del nivel y el volumen que alcancen las colocaciones de deuda, brindando previsibilidad para que puedan organizar las cuentas públicas durante el periodo que viene”, explicó.

“En estos dos años fuimos objeto de una inédita situación en la que el Gobierno nacional busca asediar y ahogar financieramente a nuestra provincia: hemos reclamado ante la Corte Suprema por la quita de $13 billones”. “A pesar de eso, la Provincia nunca se detuvo y seguimos haciendo las obras que necesita nuestro pueblo: cuidamos la austeridad, pero con sensibilidad, sin trasladarla a los bonaerenses que sufren la crisis económica”, subrayó.

“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de deuda con recursos que se detraigan de los presupuestos para la salud y la educación: la Legislatura debe decidir para evitar más sufrimiento del pueblo, y en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, expresó y concluyó: “Con sinceridad, con firmeza y convicción democrática, les pido a los legisladores que apoyen esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses”.

Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladores y legisladoras, intendentes e intendentas, representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales.

