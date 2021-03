Kicillof: “La pandemia no mató nuestros objetivos; venimos a construir la provincia de pospandemia”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este lunes que la pandemia de coronavirus “no mató nuestros sueños y los objetivos de Gobierno”, sino que, por el contrario, desde la gestión están “poniendo los cimientos para construir la provincia de la pospandemia”.



“No me va alcanzar la vida para agradecer a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, su trabajo heroico evitó una tragedia mayor”, afirmó Kicillof al inaugurar la Asamblea Legislativa en la provincia de Buenos Aires, que abrió un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

El gobernador bonaerense anunció, además, su decisión de “desdolarizar las tarifas de los servicios públicos”.

“Quiero acompañar a nuestro presidente (Alberto Fernández) en Nación, y nosotros lo haremos en Provincia: vamos a desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, no puede ser que sean pagadas en dólares”, remarcó Kicillof.

El mandatario bonaerense detalló las acciones puestas en marcha por su gestión para reforzar el sistema sanitario ante la pandemia, lo que, destacó, permitió evitar miles de muertes, y aseveró que “la Provincia no paró nunca de producir, es la locomotora de Argentina”.

“No paró nunca de producir, es el corazón productivo de la Argentina, siempre y en medio de la pandemia priorizamos la mayor producción posible, La Provincia es la locomotora de Argentina y no paró nunca”, insistió.

Kicilllof, afirmó que la pandemia de coronavirus “modificó el mapa del delito” y sostuvo que, si bien hubo un baja de los hechos prevenibles, crecieron los ilícitos no prevenibles, que incluyen las violencias de género.

“La pandemia modificó el mapa del delito y la forma del delito. El delito prevenible, en promedio mensual, se redujo de 22 mil a 14 mil en el último semestre de 2020 con respecto a similar período del 2019, pero los delitos no prevenibles, que incluyen la violencia familiar y las violencias de género, crecieron de 20 a 30 mil, en similar período”, precisó el mandatario bonaerense en la Asamblea Legislativa.

