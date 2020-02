Kicillof: “La salud, la producción, la educación y el empleo son nuestras prioridades”

22 febrero, 2020 Leido: 14

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró esta mañana que “la salud, la producción, la educación y el empleo, las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social, son nuestras prioridades y empezamos a trabajar en esos ejes”.

Kicillof continuó repasando los primeros dos meses de gestión: “lanzamos Escuelas a la Obra para reparar más de 800 escuelas, así por un lado arreglamos las escuelas y por otro lado damos trabajo. Se están repartiendo las tarjetas AlimentAR, salimos a vacunar a más de 40 mil personas en operativos casa por casa y se lanzó un plan para PYMES con tasas de interés de 25% y 28% del Banco Provincia y moratoria impositiva”.



Además resaltó que “este año se cumplen los 200 años de la Provincia y habrá actividades que tienen que ver con su identidad e integración. Es una buena posibilidad para relanzar el papel de la provincia en la Argentina, es la provincia más grande y su corazón productivo. Se fue desdibujando su papel, sobre todo en los últimos cuatro años donde no hubo un programa económico ni ningún proyecto que tenga que ver con la producción”.

“Yo hablé de tierra arrasada porque era el saldo que observamos en la recorrida que hicimos durante 4 años, donde también hablé del endeudamiento”, indicó el Gobernador y se refirió a la situación de la deuda argentina: “Los primeros dos años de Macri fueron un festival de endeudamiento, en lugar de usarlo para una política de desarrollo pusieron en marcha un proceso de endeudamiento y fuga. Hasta el mismo FMI que fue partícipe de ese proceso reconoce la situación compleja que tenemos y que requiere diálogo. Es muy importante que el fondo diga que la deuda no se puede pagar. Nos da la razón y abre una expectativa con los acreedores privados”.

Al ser consultado por un posible aumento en las tarifas eléctricas, dijo: “cuando asumí la ex gobernadora había firmado un aumento de las tarifas eléctricas del 25%, lo primero que hicimos fue dar marcha atrás. Estamos revisando la fórmula tarifaria para llegar a un esquema justo. Ese es un trabajo técnico que se va a empezar a hacer en el primer semestre; una vez hecho eso se les va a plantear a las empresas una revisión y una actualización”.

Por último, respondió respecto a la trasferencia de subsidios: “Las cuentas provinciales no pueden aguantar la transferencia de los subsidios, que este año va a tener un monto cercano a los $50.000 millones. Obviamente estamos charlando este tema con el gobierno nacional”.

