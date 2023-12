Kicillof: “La sociedad no convalidó este ajuste que recae sobre los trabajadores y la clase media”

29 diciembre, 2023

“Con el DNU y el paquete de leyes que impulsa el Gobierno Nacional, son los trabajadores y la clase media quienes más van a sufrir el ajuste”, expresó esta mañana el gobernador Axel Kicillof en declaraciones a la prensa.

“Todo ha sido muy vertiginoso porque, a los dos días de asumir, el Gobierno Nacional llevó a cabo la devaluación más grande de la historia e impulsó un DNU que no avala ningún constitucionalista porque es absolutamente contrario a la división de poderes”, señaló Kicillof y agregó: “Después envió un proyecto de ´Ley Tanque´ que también reviste de gravedad institucional, ya que establece la delegación de facultades legislativas al Presidente de la Nación”. “Durante la campaña Milei decía que quería cerrar el Banco Central, pero ahora parece que lo que quiere cerrar es el Congreso de la Nación”, sostuvo.

Asimismo, el mandatario bonaerense expresó que “estas iniciativas no son graves solamente por las formas, sino también por sus contenidos: hacen más cara y compleja la vida cotidiana de los argentinos, eliminan herramientas que sirven para combatir los abusos y pretenden realizar una reforma laboral por decreto”. “Es mentira que la sociedad haya convalidado este ajuste porque siempre dijeron que esta vez no lo iban a cargar sobre los trabajadores”, dijo.

“En la provincia de Buenos Aires ganamos las elecciones con posicionamientos firmes en defensa de la producción, la educación y la salud: tenemos muy claro que debemos defender nuestra industria ante las políticas económicas del Gobierno Nacional”, afirmó y subrayó: “No lo hacemos por decreto, sino con discusiones y debates profundos: ayer logramos construir una mayoría en la Legislatura para aprobar una estructura impositiva más progresiva”.

En ese marco, el Gobernador destacó que “estas primeras medidas no tienen nada de novedosas: dan cuenta de un plan de ajuste clásico como el que aplicó Macri, pero más rápido y más profundo”. “Frente a ello hubo reacciones en toda la provincia de Buenos Aires, donde se fueron conformando espacios que promueven la participación de trabajadores, empresarios pyme, pequeños productores agropecuarios y todos los sectores que se están viendo rápidamente afectados”, añadió.

Por último, Kicillof resaltó que “no voy a responder provocaciones que intentan ocultar lo que están haciendo: después de recuperar YPF para volver a tener soberanía energética y desarrollar Vaca Muerta, parece que hoy nuevamente el patrimonio nacional está de remate”.

