Kicillof lanzó medidas económicas para sectores afectados por la pandemia

6 julio, 2020

Este lunes, el Gobernador Axel Kicillof dio a conocer un paquete de medidas económicas para apoyar a los sectores considerados “no esenciales” en pandemia, el que incluye ayuda para pagar sueldos por tres meses, con fondos no reintegrables y por hasta el 50% del salario mínimo, vital y móvil.



Con el foco puesto en sectores que no fueron alcanzados por los anuncios de asistencia nacional, Axel Kicillof presentó un paquete de medidas para auxiliar a micro y pequeñas empresas de actividades consideradas “no esenciales” durante esta pandemia y que vieron golpeada su actividad, que incluye fondos no reintegrables para apuntalar el pago de salarios, créditos para empresas, alivios impositivos (en este caso, con alcance mayor) y recursos para las áreas de cultura y turismo.

Se trata del programa de Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP), que complementa la ayuda desplegada ya desde la Casa Rosada y que fue presentado por el gobernador, junto con el ministro de Producción provincial, Augusto Costa.

“El objetivo es alcanzar sobre todo a sectores que no recibieron asistencia nacional, más allá de que algunas de las medidas son para otros que sí ya tuvieron ayuda”, aseguraron ayer desde despachos provinciales a Ámbito.

El mix de medidas

Programa de Preservación del Trabajo (PPT), destinado a auxiliar a unidades productivas y a micro y pequeñas empresas para el pago de salarios durante tres meses, en una suerte de “ATP provincial”. “Está dirigido a sectores que no recibieron la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) nacional, y los fondos no se devuelven”, explicaron a este diario. La asignación cubrirá hasta el 50% del salario mínimo, vital y móvil, y tendrán prioridad las empresas que no fueron exceptuadas durante este Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Medidas de asistencia tributaria de emergencia de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) para -sostienen- “dar alivio financiero” a empresas y contribuyentes en general. Ese paquete -de alcance, en rigor, más amplio que los otros anuncios- incluirá bonificaciones y compensaciones en impuestos provinciales, distintos planes de pagos para empresas con deudas, deducciones de alícuotas y retenciones a pequeños contribuyentes y beneficios para agentes de recaudación.

Distintas líneas de créditos del Banco Provincia para financiar capital de trabajo, dirigidas a empresas afectadas por la pandemia que no hayan podido acceder a los créditos del 24% del Banco Central. Además se suma el Programa Pactar, con una tarjeta de compras para que -detallan-“empresas industriales, comerciales y de servicios con buena calificación crediticia” puedan comprar insumos o bienes a sus proveedores, y que está dirigida a insumos, materias primas y bienes de capital.

Un fondo municipal destinado a afectados de los sectores de la cultura y el turismo -dos de las áreas más golpeadas por la pandemia-, que destinará recursos provinciales en agosto y en octubre a la reapertura de espacios, a obras de mantenimiento, al financiamiento de los protocolos sanitarios y a la compra de insumos, materiales y equipamiento. Según trascendió, el Gobierno bonaerense asignará los fondos a los municipios, que serán los encargados de seleccionar a los beneficiarios. “Son recursos no reintegrables”, remarcaron.

Es el resultado de un trabajo conjunto entre la cartera de Producción, el Banco Provincia y ARBA. El marco es complejo: el de un territorio que mixtura el tramo duro de la cuarentena que signa al AMBA, donde se concentran los sectores más afectados, con distritos con el alivio que genera la flexibilización de actividades, en las fases 3 a 5.

Fuente: Ambito.com

