Kicillof mantuvo una reunión con una empresa tecnológica para proyectos de planeamiento urbano

6 febrero, 2022 Leido: 1

En el marco de la visita presidencial a China, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro con directivos de la empresa tecnológica JOUAV, especializada en el desarrollo de vehículos autónomos e instrumentos para la recopilación de imágenes aéreas.



Junto al embajador argentino, Sabino Vaca Narvaja, Kicillof presentó a las autoridades de JOUAV la planificación que se está llevando a cabo desde el gobierno provincial en materia de seguridad, a través de la mejora de la capacidad de respuesta para el entorno rural. En ese contexto, el Gobernador expresó que el fortalecimiento de la seguridad rural es una de las líneas de trabajo contempladas en el programa de reconstrucción y transformación provincial 6×6. Asimismo, detalló los desafíos que aún permanecen en tales áreas y cómo podrían abordarse a través del uso de estas aeronaves en conjunto con tecnologías de la información.

Establecida en 2010, JOUAV es una de las más grandes empresas tecnológicas chinas dedicada al desarrollo, producción y venta de aeronaves VTOL no tripuladas, diferenciándose por diseñar diversos modelos de acuerdo a los requerimientos específicos de cada contraparte. Cuenta con reconocimiento a nivel mundial respecto de su tecnología de automatización y productos VTOL disponibles en el mercado, operando en más de 20 países con 1.300 clientes en todo el mundo.

Dicha empresa que desde 2021 cotiza en la Bolsa de Shanghai, se encuentra ubicada a su vez en la provincia china de Sichuan, con quien la Provincia de Buenos Aires ha firmado un Acuerdo de Hermanamiento que incluye la implementación de proyectos estratégicos de cooperación entre ambas unidades subnacionales. Sichuan posee más de 87 millones de habitantes, y casi una vez y medio el PBI de la Argentina, lo cual la coloca en una situación favorable para el desarrollo de este tipo de iniciativas de cooperación.

El Gobernador Kicillof se explayó sobre la gran extensión de la provincia de Buenos Aires y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en aquellas áreas de difícil acceso, para lo cual las aeronaves no tripuladas pueden cumplir un rol fundamental al permitir un mejor patrullaje rural y aumentar la capacidad de reacción gubernamental en tales zonas.

Durante el encuentro, se acordó el diseño de un plan de cooperación, con el objetivo de provisión de aeronaves VTOL no tripuladas para la seguridad rural, así como la transferencia de tecnología y capacitación para el mantenimiento y operación de tales aeronaves en territorio bonaerense. Asimismo, la empresa JOUAV comentó la posibilidad de comenzar a producir sus aeronaves en la Provincia de Buenos Aires.

