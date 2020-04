Kicillof presentó ambulancias recuperadas en Ensenada y confirmó el uso obligatorio de barbijo

17 abril, 2020 Leido: 0

El gobernador Axel Kicllof se presentó en el centro logístico El Dique, en la ciudad de Ensenada, donde realizó una recorrida protocolar y un monitoreo de las 24 ambulancias recuperadas de manera reciente, que se encontraban sin uso desde la gestión de María Eugenia Vidal. Junto al ministro de Salud de Provincia, Daniel Gollán, el mandatario sostuvo que, hasta el momento, “el aislamiento permitió ganarle tiempo a la desgracia” en territorio bonaerense.

Kicillof recordó que las unidades móviles habían sido adquiridas en 2017 pero no estaban pagas y no se pusieron en marcha. La cita fue en el Hospital El Dique, ahora reconvertido un depósito logístico inaugurado en el marco de la lucha contra el avance del coronavirus.

“Es central poder trasladar pacientes de lugares de distinta complejidad. Son ambulancias que se han recuperado, cero kilómetro, que no se estaban usando. Sin este tipo de elementos no podríamos enfrentar esta pandemia. Estamos aprovechando este tiempo precioso que nos dio el Gobierno nacional para que no colapse el sistema de salud”, indicó Daniel Gollán.

Por su parte, Kicillof expresó: “El tiempo nos permitió ganarle a la desgracia. En el momento adecuado se declararon las medidas de distanciamiento social que nos permitió esto. Esta tragedia en la provincia de Buenos Aires nos va a encontrar mucho mejor de lo que estábamos”.

“Es un virus despiadado, con nivel de contagio veloz. Hemos podido recuperar el tiempo perdido durante la etapa anterior y superar los indicadores de lo que se esperaba”, agregó el mandatario bonaerense, quien confirmó que ya firmó el decreto para que, a partir del lunes, se implemente la obligatoriedad del uso del barbijo.

Fuente: Diagonales

Volver