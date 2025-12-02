Kicillof presentó el 1° Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar

2 diciembre, 2025 0

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la presentación del 1° Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a los ministros Andrés Larroque, de Desarrollo de la Comunidad, Javier Rodríguez, de Desarrollo Agrario, y el intendente de La Plata, Julio Alak.

En ese marco, Kicillof destacó que “este proyecto reúne recetas que han sido elaboradas en los 135 municipios con la participación de los comedores y todos los que forman parte del Servicio Alimentario Escolar”.

“La articulación entre distintas áreas del Estado nos ha permitido no solo pensar en las recetas más ricas, sino también en promover la calidad nutricional en beneficio de todos”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Este programa exhibe las distintas formas de abordar la cuestión alimentaria dentro del sistema educativo: es producto de la cultura local y del conocimiento, pero sobre todo del compromiso de cerca de 40 mil trabajadores de las escuelas que todos los días les dan de comer a 2,5 millones de alumnos”.

El recetario está conformado por 135 preparaciones y tiene como objetivo sostener y mejorar la calidad nutricional del SAE, fomentando una alimentación sana y segura para los estudiantes de las escuelas bonaerenses. Las recetas fueron elaboradas por equipos de auxiliares de distintos establecimientos educativos y seleccionadas por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Por último, Kicillof destacó que “en este contexto tan difícil, con un plan económico que está dañando a todo nuestro entramado productivo, para nosotros es aún más importante sostener y fortalecer el SAE, que es el programa alimentario más grande del país”.

