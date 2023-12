Kicillof presentó el Operativo de Sol a Sol 2023/24

26 diciembre, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de presentación del Operativo de Sol a Sol 2023/24, en el marco del lanzamiento de la temporada de verano. Fue en la ciudad de Mar del Plata, junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Salud, Nicolás Kreplak; y de Transporte, Jorge D´Onofrio; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; la dirigenta Fernanda Raverta; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; y el jefe de la Policía provincial, Javier Villar.

“Como hemos hecho año tras año, estamos lanzando un operativo que, producto de una gran inversión y un esfuerzo en materia de logística, garantizará la seguridad, la salud y propuestas culturales para fomentar el turismo en la provincia”, sostuvo Kicillof y agregó: “Este Operativo de Sol a Sol permitirá sostener también una temporada que será difícil, compleja, pero que contará con todo el apoyo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “durante estos cuatro años que pasaron, logramos recomponer al sector y batir récords de turismo, de inversión, y de presencia de un Estado que se ha dedicado a fomentar una actividad que es generadora de empleo, sobre todo entre los jóvenes”. “Cuando dicen que por no acompañar determinadas políticas no recibiremos recursos, sepan que no están castigando a un dirigente, sino a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, añadió.

Con el despliegue de 22.361 efectivos policiales se dispondrán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas en la costa atlántica y destinos de sierras y lagos. Además, habrá un aumento significativo de medios logísticos y técnicos sobre las principales rutas para brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar a cabo controles de alcoholemia.

“Nos espera un verano con complicaciones, pero el Gobierno de la Provincia no va a retroceder, no va a darse vuelta, no se va a hacer el distraído: estamos acá para acompañar a un pueblo que necesita trabajo, producción, ingresos, salud y que también tiene derecho a disfrutar y descansar en sus vacaciones”, destacó Kicillof.

Por su parte, Alonso manifestó: “En este quinto año que lanzamos el Operativo de Sol a Sol durante la gestión del gobernador hemos superado el récord en personal y en equipamiento que asignamos. Las y los turistas tienen que estar tranquilos porque, donde sea que elijan ir a disfrutar, habrá un equipo de la policía de la provincia para cuidarlos”.

En materia de salud, se pondrá en marcha el Sistema de Atención al Turista (SAT) con el objetivo de brindar mayor cobertura en rutas y fortalecer los equipos de urgencias y las prestaciones en unidades sanitarias de los destinos turísticos. Asimismo, se sumarán postas de promoción de la salud que incluirán estrategias lúdicas para fomentar la participación comunitaria, y se realizará un abordaje integral con dispositivos para el cuidado de la salud mental y la protección frente a consumos problemáticos.

“Las y los turistas podrán disfrutar de sus vacaciones sin temor a que ninguna situación sanitaria pueda sobrepasar nuestra capacidad de respuesta: esto es posible gracias a un Estado presente que invierte y que hace un gran esfuerzo para garantizar el bienestar de la población”, subrayó Kreplak.

Lanzamiento de la temporada de verano

La propuesta que lleva adelante el Instituto Cultural incluirá una programación nutrida y accesible en teatros y museos de centros turísticos. También se llevarán a cabo circuitos de verano para asegurar actividades en todos los puntos de la provincia; se acompañará a clubes y bibliotecas populares para la realización de espectáculos infantiles y talleres; y se fortalecerán las políticas destinadas a promover los carnavales.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica también estará presente en la costa atlántica con un camión y un stand de ReCreo que ofrecerán juegos, tótems de carga para dispositivos móviles y reposeras. Por su parte, el Banco Provincia, continuará con sus políticas de reintegro mediante Cuenta DNI en carnicerías, verdulerías y mercados, y lanzará descuentos especiales en balnearios y negocios de los destinos turísticos. Además, sumará 11 cajeros móviles en puntos turísticos.

Al respecto, Costa afirmó: “La Provincia ha tomado desde el primer momento la decisión estratégica de acompañar al sector turístico, ya que representa la quinta actividad en términos de aporte al Producto Bruto Geográfico”. “Más allá de este contexto tan difícil, vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso para garantizar la mejor temporada posible”, expresó.

Por su parte, Montenegro aseguró que “con el lanzamiento del Operativo de Sol a Sol se refuerza la seguridad en Mar del Plata y se garantiza el cuidado del público joven, de turistas y de las y los trabajadores”.

Estuvieron presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Turismo, Soledad Martínez; de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Alexia Navarro; de Políticas Culturales, Victoria Onetto; y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el senador provincial Pablo Obeid; el diputado bonaerense Gustavo Pulti; concejales y concejalas.

También participaron los intendentes del Partido de La Costa, Juan de Jesús; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de General Guido, Carlos Rocha; de Pinamar, Juan Ibarguren; de Necochea, Arturo Rojas; de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; y de General Lavalle, Nahuel Guardia.

