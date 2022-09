Kicillof presentó el programa Escuelas Conectadas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana el acto de inauguración de un nuevo edificio escolar en el que funcionan tres instituciones educativas del municipio de Magdalena, donde se realizó el lanzamiento del programa Escuelas Conectadas. Fue junto al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Gonzalo Peluso; y la directora de la Secundaria 9, Natalia Belloti.

Escuelas Conectadas es una iniciativa que tiene como objetivo dotar de conectividad a todas las escuelas de gestión estatal mediante la instalación de dispositivos que proveen conexión de banda ancha, ampliando las formas de aprendizaje y apuntalando las trayectorias educativas de las y los estudiantes bonaerenses. Ya cuenta con 3.600 instituciones conectadas, en tanto que se proyecta llegar a 5.500 a fines de 2022.

“En poco más de mil días de gestión, hemos conectado casi cuatro escuelas por día y estamos listos para seguir distribuyendo computadoras a los estudiantes secundarios”, explicó Kicillof y agregó: “Que los chicos y chicas de la Provincia empiecen a recuperar el derecho a la conectividad, implica que puedan ingresar al mundo actual en condiciones de igualdad”.

Al respecto, Insaurralde enfatizó que “tomamos la decisión política de conectar a todas las escuelas de la Provincia porque, en esta era en la que vivimos, los chicos y las chicas que no tienen acceso a la conectividad arrancan desde un escalón muy bajo”. “Además, vamos a recuperar el programa Conectar Igualdad, que fue discontinuado durante los cuatro años anteriores, para brindar 200 mil computadoras a alumnos y alumnas que cursan el 6° año del secundario en las escuelas públicas”, afirmó.

Por otra parte, Kicillof señaló que “gracias a las familias, a la comunidad educativa y al trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, hemos logrado inaugurar este edificio escolar poco después de un año del incendio que había destruido hasta sus cimientos”. “Este acto se inscribe dentro un programa que presentamos apenas asumimos y que ya nos permitió poner en marcha más de 100 edificios, recuperando el derecho a una educación de calidad para miles de estudiantes bonaerenses”, aseguró.

En ese sentido, el Gobernador subrayó que “dejamos atrás una etapa en la que se cerraban las escuelas rurales y aquellas que no contaban con una matrícula de grandes proporciones”. “Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de abrir las instituciones que se habían cerrado y terminar todas las obras que habían dejado paralizadas”, resaltó.

A partir de una inversión de 49 millones de pesos, se construyó el complejo que comparten el Jardín de Infantes Rural de Matrícula Mínima (JIRIMM) N° 1 y las escuelas Primaria N° 25 “Merceditas de San Martín” y Secundaria N° 9. De esta forma, se brinda una solución a 54 alumnos y alumnas de los tres niveles y a la comunidad educativa de Magdalena, tras el incendio que había destruido el edificio escolar de las instituciones en mayo de 2021.

“El incendio se produjo un sábado y, a los dos días, ya estábamos trabajando con la comunidad para escucharlos y recuperar el edificio, respetando su fachada y ampliando sus capacidades”, sostuvo Sileoni y agregó: “El Estado está aquí presente para generar las condiciones de una escuela conectada, en la que las y los docentes puedan hacer lo que saben hacer: enseñar, escuchar y brindar conocimiento a todos los chicos y chicas”.

El intendente Peluso remarcó: “Nos llena de alegría inaugurar un edificio educativo en un paraje rural, porque significa que seguimos apostando al futuro de la Argentina”. “No hay mejor manera de que un pueblo progrese y consiga igualdad si no es a través de la educación. Esto lo conseguimos entre todos, trabajando el municipio y la Provincia junto a la comunidad”, dijo.

“Este día tan esperado ha sido posible gracias a las instituciones que trabajaron unidas por un objetivo común y al trabajo conjunto de mucha gente que escuchó la demanda de nuestra comunidad”, indicó la directora Bellotti.

Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; las concejalas Mirna Gurina y María Alejandra Irazú; los concejales Pablo Fulgione y Jorge Martín Castelli; la consejera escolar Cecilia Tebaldi; y las directoras de la Primaria 25, Nancy Moscardini; y del JIRIMM 1, Victoria Gariador.

