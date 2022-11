Kicillof presentó en Berisso el Programa Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

9 noviembre, 2022

El gobernador Axel Kicillof presentó desde la ciudad de Berisso el Programa Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Eln la oportunidad, el Gobernador en compañía del intendente de esa localidad, Fabián Cagliardi, y de su par de Ensenada, Mario Secco, lanzó la idea de unificar ambos municipios con La Plata en una sola sección electoral.

Vale recordar que tanto Berisso como Ensenada forman parte de la Tercera sección electoral pese a que geográficamente y culturalmente estén más relacionados con la capital bonaerense, que en soledad forma una única sección, la Octava o “Sección capital”.

Axel Kicillof presentó el programa de Cambio Climático: “Una grave falencia que tenemos en la región es que se vio desbordada. Tuvo un crecimiento muy llamativo porque se ha convertido en una unidad, una sola demográfica, urbana. Hay que pensar si no hay que convertirla en una sola sección electoral”, disparó el gobernador.

Acto seguido, aclaró que su propuesta no incluye “ningún segundo pensamiento”, ni tampoco “lo vamos a hacer ahora y menos en este marco”, sino que aclaró que viene a cuento de que “es una región que tiene una dinámica propia que a veces no se la incluye en el conurbano”.

“La capital de la provincia de Buenos Aires estaba un poco desdibujada, debería ser sede de gobierno. Esto no era así y ahora volvió a serlo porque tenemos que jerarquizar la capital y la región”, agregó.

El mandatario provincial, que recibió en Berisso el apoyo para una reelección, ejemplificó la situación de la región con el reciente anuncio de las obras de construcción de una nueva planta potabilizadora de agua que alcanzará a 1.125.000 vecinos y vecinas de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, que el propio Kicillof calificó como uno de los proyectos “más importantes”.

“Había una planta histórica absolutamente desbordada por la demografía. Tenemos que decir con mucha vergüenza que la capital de la provincia de Buenos Aires no tiene agua potable, la estamos consiguiendo de pozos y parches. Faltaban obras que se esquivan porque son muy costosas, demoran mucho y va enterrada, de forma tal que no es una obra vistosa. Sin embargo es central, vital para la cuestión ambiental, la salud, el acceso al agua potable y el saneamiento”, dijo.

Finalmente, evaluó que por todos esos motivos “tiene todos los números y viene siendo así como una obra que no se iba a hacer” por ser “cara, larga e invisble”, lo que conforma “el paradigma de una obra pública que se pospone”.

“No se va a inaugurar seguramente en un mandato. Bueno, estuvimos ahí no anunciando, sino viendo cómo se están moviendo las máquinas para proveer a un millón de personas de agua potable como corresponde. Una obra de once mil millones de pesos”, cerró.

FUENTE: Infocielo.com

