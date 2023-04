Kicillof presentó los Juegos Bonaerenses 2023 en Quilmes

18 abril, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó la edición 2023 de los ” Juegos Bonaerenses” en el municipio de Quilmes.

“Estamos largando la 32º edición de los Juegos Bonaerenses. Es un orgullo enorme. Nos tocó una época complicada porque por pandemia hubo que pasar a una modalidad virtual. Quiero reconocer a nuestro ministro de Desarrollo porque cuando era más difícil, se hizo igual. No se interrumpieron los juegos. Era muy importante no perder esta continuidad”, inició el gobernador.

“Es un trabajo conjunto con cada uno de los distritos. Es un laburo que tiene que ver con generar condiciones de acceso al derecho al deporte, a la diversión, al disfrute. Se me ocurren pocas políticas que sean tan transversales y tan abarcativas que marquen tanto la identidad de la Provincia”, dijo el mandatario provincial.

Sobre los Juegos, los definió como “un instrumento para igualar, de equidad, de justicia social en la provincia de Buenos Aires. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie”.

Y aprovechó la ocasión para elogiar la gestión de Mayra Mendoza. “En Quilmes uno encuentra siempre una nueva obra. Mayra pone ahí mil obras. Un orgullo lo que estamos haciendo en los municipios. Y este, que había que levantarlo desde abajo de la tierra. Obras de educación, salud, seguridad, viales, de vivienda. De todo en Quilmes”.

En otro pasaje de su discurso, Kicillof destacó el programa Conectar Igualdad Bonaerense. “Venimos de distribuir las computadoras, de estar con 600 pibes y pibas. La mayor parte no tenía compu. Son pibes que se reciben de la secundaria y por tener la computadora, se les abre un mundo de oportunidades”. Y agregó: “Muchos querían cursar algún estudio universitario. Para los que todavía no entienden para qué tenemos universidades en el Conurbano. Para los que dicen que hay demasiadas universidades, hay demasiado pocas”.

Del acto, formaron parte la intendenta loca, Mayra Mendoza; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el subsecretario de Deportes, Leandro Lurati; y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

Volver