Kicillof presentó un megaproyecto de viviendas en Tandil

12 mayo, 2023

El gobernador Axel Kicillof presentó el Proyecto Urbanístico Sans Souci para la localidad de Tandil, ciudad a cargo del histórico intendente radical Miguel Ángel Lunghi, quien le dio la bienvenida al señalar que cada vez que llegó a la ciudad “fue positivo”.

El intendente comenzó con un chiste al señalar: “No tengo mucho voto… acá”, por la presencia de la militancia del Frente de Todos. El proyecto contempla la construcción de viviendas en el predio del palacio Sans Souci, que tiene el potencial de llegar a las 850 casas. “Es una idea que comienza con Rogelio (Iparraguirre) y que se va plasmando”, dijo Lunghi al destacar a su opositor, el diputado nacional. “En Tandil no hay grieta, muchachos, hay debate”, aclaró.

Con un presupuesto de $2.694 millones, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense pretende hacer 156 viviendas junto con sus veredas, rampas, forestación y equipamiento urbano. El proyecto contempla un jardín, una escuela secundaria, un playón deportivo y un Centro de Atención Primaria de la Salud. En total, tiene una superficie equivalente a casi 60 manzanas y el desarrollo de viviendas se hará en unas 16.

A su turno, el gobernador resaltó la inauguración de un jardín de infantes que se realizó en la previa del acto y de los programas de viviendas: “Puede ser que la banca privada no dé crédito hipotecario, pero la banca pública con el Procrear atado al salario ha dado 300 mil”, inició. “Donde se radica tanta gente, luego falta comisaría, escuelas, asfaltos, electricidad, cloacas… Es como que el Estado corre de atrás; aquí hacía falta eso, se escucha que hay que dinamitar el Estado, no quiero hacer discuros partidarios, pero en la tele esto es una especie de salmo”, deslizó al señalar que en la Provincia “si no hay Estado, no va a haber escuelas, hoy inauguramos el 158 de la gestión”.

En esa línea, comparó con la gestión anterior en materia educativa, de caminos rurales y de vivienda. “Tiene razón el intendente, este es el tercer tramo del programa de caminos rurales, algo que no prometimos en campaña, sino que se hizo y dice el intendente que es exitoso”, planteó.

“El problema habitacional es de los más grandes porque Tandil tuvo un crecimiento importante y por el turismo a veces las propiedades quedan para alquiler circunstancial. El problema es que quedan afuera los sectores que no tiene alto poder adquisitivo, como los sectores de trabajadores, incluso los asalariados”, postuló. “Este anuncia muestra el modo en que creemos que se debe planificar en toda la provincia, plantear un futuro a través de políticas de Estado y que se conviertan en derechos efectivos del pueblo, que le dé a quienes necesitan la dignidad y calidad de vida”, plasmó.

El acto sirvió de plataforma para el diputado Rogelio Iparraguirre, el candidato a intendente que tuvo el Frente de Todos en 2019 y que perdió ante Lunghi. Tuvo hinchada propia, fue destacado por los funcionarios, por el propio jefe comunal y hasta tuvo minutos de micrófono en el evento de lanzamiento del proyecto. “La meta que nos ponemos los tandilenses sin distinción de banderas políticas de ser la ciudad intermedia más importante de la Argentina, requiere del conjunto de la dirigencia y de los vecinos”, planteó.

“Nuestro intendente, como es un hombre de bien, siempre destaca la planta de efluentes que construyó Néstor Kirchner como una de las más importantes para el desarrollo de Tandil”, resaltó el legislador. “Tandil tiene como marca distintiva que su dirigencia política, a pesar de sus diferencias, trabaja por el bien de los vecinos y lo hace arremangándose y haciendo lo que hay que hacer, sin distinciones”, destacó. (infocielo.com)

Volver