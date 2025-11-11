Kicillof rechazó negociar deudas a cambio de apoyar “leyes espantosas”

11 noviembre, 2025 58

En el marco de una visita a Florencio Varela, donde inauguró un Centro de Atención Integral de Rehabilitación de gestión mixta entre la provincia y el municipio, el mandatario provincial dio a conocer los motivos por los que cree fue quitado de la lista de gobernadores.

“Mientras tenemos mil obras paralizadas, el Presidente convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas” lanzó, en una crítica que también alcanzó a los mandatarios de corte dialoguista.

Y advirtió: “Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este Gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”, concluyó.

Javier Milei margina a Axel Kicillof y lo ubica como “parte del problema”

El presidente Javier Milei sigue con su postura de evitar el diálogo institucional con Axel Kicillof aun pese al mensaje de la ciudadanía del 7 de septiembre en el que el gobernador plebiscitó exitosamente su gestión.

Esa premisa la extendió a los funcionarios de su gabinete que a diario repiten la negativa de la gestión nacional de sentarse a negociar con la provincia de Buenos Aires. Lo hizo tanto el exjefe de Gabinete Guillermo Francos como su reemplazante Manuel Adorni y el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli.

“El gobernador Kicillof es parte del problema, no es parte de la solución” señaló días atrás Javier Milei en una entrevista televisiva.

De esta manera, queda casi descartada la posibilidad de un diálogo institucional entre la principal provincia del país y la administración central.



