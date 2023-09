Kicillof recorrió el Centro de Diagnóstico por Imágenes del hospital de San Cayetano

15 septiembre, 2023

El gobernador Axel Kicillof recorrió este viernes el Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano, donde ya funciona un tomógrafo adquirido a través del programa Provincia Leasing. Fue junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Miguel Ángel Gargaglione; y el concejal Juan Martin Stornini.

En ese marco, Kicillof expresó que “en partidos como San Cayetano no es el mercado el que va a garantizar el acceso a la salud, ya que no es negocio para el sector privado: si no hay un Estado presente en el interior bonaerense, el pueblo se queda solo, sin nadie que lo cuide”. “Por eso nosotros asumimos este compromiso y lo volveríamos a ratificar mil veces: vamos a trabajar para que en los 135 municipios, sin mirar su tamaño y el color político de sus autoridades, se lleven adelante las inversiones que den respuesta a las necesidades de los y las bonaerenses”, agregó.

A partir de una inversión de $45 millones financiada por el Leasing del Banco Provincia, el centro de salud sumó un tomógrafo y pudo realizar la primera tomografía en la ciudad el pasado 18 de julio, dando un salto de calidad en las prestaciones sanitarias de los vecinos y vecinas de la zona.

“Venimos de una etapa en la que el gobierno anterior ya llevó adelante un ajuste en la provincia: sabemos que esas políticas llevan a hospitales sin insumos y municipios sin ambulancias”, explicó el Gobernador y valoró: “Nosotros no creamos ni un solo impuesto nuevo, lo que hicimos fue cambiar las prioridades porque estamos convencidos de que nuestros problemas no se arreglan con el ajuste, sino con más y mejores prestaciones del Estado”.

En tanto, todavía se realizan obras para seguir sumando capacidades en el Centro de Diagnóstico por Imágenes. Para adecuarlo a las necesidades del tomógrafo, se destinaron $11 millones del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia (PREIMBA).

“Estamos llevando adelante una inversión, tanto en San Cayetano como en los 135 distritos, que pone en valor a la salud pública y garantiza el bienestar de los y las bonaerenses”, indicó Kreplak y añadió: “El sistema público es el más desarrollado y completo a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia: nuestra misión es defenderlo y potenciarlo para que todos y todas puedan acceder a la salud en cada uno de los municipios”.

Por su parte, el intendente Gargaglione remarcó: “Estamos inaugurando una obra emblemática para nuestro municipio, resultado de un esfuerzo inmenso y del trabajo articulado con el gobierno de la provincia para fortalecer la salud pública, accesible y de calidad”.

Además, el Gobernador puso en funcionamiento una nueva ambulancia de alta complejidad para fortalecer la gestión de las emergencias en el distrito y entregó 15 computadoras destinadas a la implementación del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI).

En tanto, Stornini destacó que “contamos con una gran cantidad de obras en ejecución por parte de un gobierno provincial que, con proyectos en materia de salud, educación y hábitat, trabaja para generar arraigo en San Cayetano”.

Durante la jornada, Kicillof y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, visitaron también la Escuela Secundaria Técnica Nº1, donde entregaron colecciones literarias del programa “Identidad Bonaerense” a instituciones educativas de la región.

“Ya se pueden ver en cada pueblo de la provincia los resultados de una inversión histórica que estamos impulsando para fortalecer la salud, la educación y la seguridad: vamos a seguir transitando este camino que es el del arraigo, la equidad y el federalismo”, concluyó Kicillof.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la directora provincial de Asuntos Políticos, Ayelén Borda; la diputada bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui; su par Germán Di Cesare; el director del hospital municipal, Martín Alonso; y las directoras de la Escuela Técnica N°1, María Alejandra Massa; y de la Escuela de Educación Especial N°501, Andrea Constantín.

