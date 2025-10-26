(audio)Kicillof: “Se equivoca Milei si festeja, 6 de cada 10 argentinos le dijeron no al modelo”

El gobernador Axel Kicillof fue el encargado de hablar ante los militantes en el bunker de La Plata en el Hotel Gran Brizzo, donde agradeció a los demás socios de Fuerza Patria, a los postulantes, a la expresidenta Cristina Kirchner y a la militancia.

“Los resultados son muy ajustados, de 0,5 puntos”, expresó Kicillof y celebró que se hayan renovado los 15 legisladores que ponía en juego el peronismo “y uno más”.

“Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que propone. El PJ Morgan no es una sociedad de beneficencia, vino a la Argentina para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos”, dijo el mandatario bonaerense y analizó que el jefe de Estado tiene la responsabilidad de “mejorar la situación de la provincia, de la gente, de los que laburan, de los que emprenden, de los que tienen un día a día cada vez peor”.

En ese marco, el gobernador afirmó que “el peronismo de la provincia va a redoblar los esfuerzos para cuidar a la gente”, dijo que los dirigentes de esa fuerza no tienen “ni miedo, ni tristeza, ni resignación, sino más organización, más militancia y más fuerza para seguir siendo escudo y red para cuidar a los que sufren”.

Posteriormente, justo antes de que comience a sonar la marcha peronista, dijo que “vale la pena trabajar por la justicia social, para demostrar que la patria es el otro”, e indicó que “no tenemos derecho a tener tristeza porque el pueblo sufre y la patria no se vende porque el futuro no es de Milei, sino del pueblo”.

