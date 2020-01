Kicillof se reunió con pequeños y medianos productores agropecuarios de la Provincia

3 enero, 2020 Leido: 39

Este viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, mantuvieron un encuentro en el Parque Pereyra Iraola con representantes de pequeños y medianos productores agropecuarios de la Provincia.



Durante la reunión, el gobernador sostuvo: “Queremos una provincia que se reactive y que desarrolle su tejido productivo, uno de los más importantes del país. Si no tenemos producción no tenemos provincia”. En ese sentido, destacó la importancia de la reunión para “hacer una introducción a las políticas de gobierno que van a ser parte de la agenda para el sector agropecuario vinculada al trabajo y la producción”, y agregó: “Sabemos que los sectores productivos se han visto muy perjudicados en los últimos años”.

Además, Kicillof resaltó la importancia de las políticas que protejan “el vínculo del productor, la tierra y la comunidad”. Por ello explicó que “hay temas como los métodos productivos, la tecnología y la conectividad que también son parte de nuestra agenda”.

Para finalizar, el gobernador expresó: “Pretendemos hacer una agenda común, no implementando las políticas unilateralmente sino generando diálogos y un trabajo articulado entre el Estado y el sector”. Y concluyó: “Las organizaciones de la sociedad y de cada uno de los sectores deben ser protagonistas en el diseño y la implementación de las políticas”.

Participaron de la reunión representantes de AFA, FECOFE, FACAAL, FACEPT, FEBAPRI, FECOAPI y filiales de la Federación Agraria Argentina de la Provincia de Buenos Aires.

