Kicillof sobre nueva etapa de aislamiento: “Prefiero que me critiquen por ser cuidadoso que lamentar no haberlo sido”

11 mayo, 2020 Leido: 11

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó este lunes en conferencia de prensa detalles sobre las medidas que implementará la Provincia en la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Estuvo acompañado por al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el secretario General, Federico Thea, y el ministro de Salud, Daniel Gollán.



“Estamos dispuestos a encarar esta nueva etapa, con nuevos permisos, pero cada uno tiene un protocolo y responsables de controlar el cumplimiento” sostuvo el Gobernador, en relación a la aplicación de autorizaciones para reabrir nuevos sectores industriales y habilitar comercios de cercanía.

En este sentido, diferenció la situación del interior de la Provincia con el AMBA: “El interior es una región donde hay algunos lugares libres de coronavirus y en otros municipios los contagios se han ido reduciendo y están controlados”, remarcó. Sostuvo además que “en el caso del Gran Buenos Aires se permitirán actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la salud y la vida de los y las bonaerenses. No nos podemos dar el lujo de la normalidad”.

Asimismo, el Gobernador señaló que ya se había habilitado la modalidad de comercio con entrega a domicilio y que “el consumo se reactivó en cierta medida”. En ese sentido, expresó: “Para evitar desabastecimiento y aumento de precios, hay que volver a producir en determinadas ramas industriales, modificando el funcionamiento”.

Con respecto a los detalles técnicos, Bianco sostuvo que la apertura de establecimientos para la producción industrial “solo puede hacerse si las empresas aseguran el transporte de los trabajadores y las trabajadoras” y subrayó que “la idea es regular y hacer más rígido el transporte público, que está destinado para aquellos que estén realizando actividades de carácter esencial”.

En relación a la actividad comercial, Bianco hizo hincapié en que “la Provincia solamente va a habilitar comercios de cercanía, barriales, abiertos por sus dueños o empleados locales que no dependan del transporte público”.

En cuanto al esparcimiento infantil, señaló que se autorizará a los progenitores y cuidadores a ir con los niños a los comercios: “Las salidas recreativas van a seguir tal como estaban, habilitadas en 51 municipios de la Provincia pero prohibidas en el AMBA”, aclaró.

Por su parte, Kicillof agregó: “Si cambia la situación epidemiológica habrá que volver para atrás con las autorizaciones. Prefiero que me critiquen por ser cuidadoso que lamentar no haberlo sido”, y aseguró que “el éxito hasta ahora ha tenido que ver con el trabajo coordinado entre todos los que tenemos responsabilidades, más allá de los signos políticos, para poder dar certezas a la ciudadanía”.

Para el sistema de aprobación de protocolos, los municipios deberán solicitar la habilitación a la provincia de Buenos Aires, que a su vez la envía a Jefatura de Gabinete de Nación. Una vez habilitados por ambas jurisdicciones, cada distrito deberá emitir su acto administrativo.

Volver