Kicillof: “Solo hay posibilidades de desarrollar la Argentina si contamos con soberanía energética”

11 noviembre, 2022

“Nuestro modelo de crecimiento con inclusión necesita que la Argentina tenga soberanía energética y la utilice para la industria y el bienestar de los argentinos”, afirmó esta mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar la apertura del Congreso de Energía 2022 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Participaron también la vicepresidenta institucional de la UNLP, Andrea Varela; el decano de la casa de estudios, Marcos Actis; el presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Mariano Lovelli; y el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci.

En ese marco, Kicillof destacó que “no podía haber un momento más oportuno para realizar este Congreso, ya que todo el mundo está atravesando una situación energética muy compleja desde el comienzo de la guerra en Europa”. “Ha quedado muy clara la diferencia en términos de bienestar entre los países que cuentan con hidrocarburos y los que necesitan importarlos”, añadió.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “la discusión no es únicamente a quién pertenecen los recursos, sino para qué los utilizamos”. “Uno de los factores centrales de los procesos de industrialización de la Argentina ha sido justamente la comercialización de la energía a costos locales para promover el desarrollo nacional”, subrayó y añadió: “La disponibilidad de energía es un elemento fundamental de competitividad genuina de nuestra industria”.

Bajo el lema “Una política energética para el proyecto nacional y popular”, el Congreso propone un debate que promueva el intercambio para la construcción de un nuevo modelo energético argentino, soberano e inclusivo, a la vez que pretende establecer los lineamientos generales y las estrategias de la política y planificación energética desde el campo popular.

“La decisión política de recuperar YPF fue la que nos brinda hoy la posibilidad de contar nuevamente con capacidades puestas al servicio de la producción de energía nacional, sentando las bases para poder proyectar un fuerte crecimiento con industrialización y distribución de la riqueza”, sostuvo Kicillof y resaltó: “No hay posibilidad de desarrollar a la Argentina si no es con soberanía energética”.

En esa línea enfatizó: “Que los recursos energéticos sean provinciales obliga a que haya una fuerte unión de las provincias productoras y el Gobierno nacional para generar mejores condiciones y más recursos para cada una, y así asegurar la soberanía energética y el desarrollo nacional”.

Por su parte, Varela expresó: “Hay dos modelos energéticos: uno que está al servicio de los mercados y de los capitales concentrados, y otro que considera a la energía como un derecho de los pueblos y como un servicio esencial básico que permite hacer más digna la vida de nuestra gente”.

En tanto, Actis expresó: “Es necesario planificar, pensar en el futuro y no traer todo importado, sino fortalecer la industria nacional, producir aquí y capacitar a nuestra gente en ese sentido”. “Eso es lo que impulsamos desde nuestra facultad, trabajando codo a codo con el Estado nacional y provincial”, añadió.

“Este congreso es un punto de inicio para discutir un desarrollo productivo, soberano y con inclusión social en un área tan sensible para el desarrollo de cualquier comunidad como lo es la energía”, sostuvo Lovelli, y agregó: “La construcción de la política energética debe estar al servicio del pueblo y no al servicio de las corporaciones”.

Estuvieron presentes la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el presidente del Directorio de Y-TEC, Roberto Salvarezza; el titular de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José Luis Antúnez; el subgerente general de Energía Argentina, Gastón Leydet; el ex subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo; los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Ensenada, Mario Secco; la legisladora provincial Lucía Iañez; el diputado bonaerense Ariel Archanco; la concejala platense Ana María Negrete; el concejal Guillermo Cara; y el secretario general del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de La Plata, Cristian Vander.



