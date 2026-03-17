Kicillof: “Tenemos al Presidente más ignorante y sometido que nos podía tocar”

17 marzo, 2026 16

Con el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), el gobernador Axel Kicillof dio este martes en La Plata un nuevo paso en su estrategia política: construir una usina de ideas con proyección nacional y marcar una alternativa al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

Durante la presentación, que reunió a más de 1.500 personas en el Teatro Coliseo Podestá, el mandatario adelantó los primeros lineamientos del espacio y puso en el centro de la escena su primer documento: “Lo primero que sacamos es ‘10 mentiras y una zoncera sobre la economía de Milei’, y además esto es una convocatoria, un punto de arranque, un comienzo de una tarea que tampoco pretende empezar de cero”.

En esa línea, explicó que el informe, que será publicado en los próximos días, busca discutir el enfoque económico del Gobierno nacional. “Es un documento que viene a cuestionar una serie de premisas que, en estos dos años, se intentan instalar como verdades absolutas. Las 10 mentiras remiten a lo que el Gobierno presenta como el éxito del modelo económico actual”, sostuvo.

“Nos dijeron que era el camino adecuado, que no quedaba otra. Nos quieren hacer creer que esto está funcionando bien y que va en la corrección posible, cuando en realidad es solo la dirección que ellos creen posible”, cuestionó Kicillof, y remarcó que el material surge de “una inquietud bastante generalizada, por no decir una especie de desesperación” frente a ese diagnóstico oficial.

El mandatario explicó que el informe, compuesto por diez puntos, busca refutar esas afirmaciones con datos concretos. “Es un documento extenso pero muy preciso, casi quirúrgico”, afirmó, y aseguró que algunas de las “mentiras” son “sencillas de rebatir”, como la idea de que la economía crece. Según detalló, el trabajo muestra un escenario de “pequeña recuperación” en el marco de un estancamiento general, con una fuerte heterogeneidad: mientras el consumo, la producción y la industria atraviesan una situación “calamitosa”, los sectores que exhiben mejoras son pocos y con bajo impacto en el empleo.

En ese sentido, apuntó también contra otra de las premisas del Gobierno nacional: la supuesta llegada de inversiones. “Dicen que hay inversión, que llega de la mano del RIGI, pero el documento muestra que no: hay una gran caída en la utilización de la capacidad instalada. Difícilmente haya inversión cuando la mitad de las máquinas están en desuso, en los peores niveles de la serie histórica”, señaló. Además, remarcó que la inversión extranjera directa presenta números negativos “por primera vez en muchísimo tiempo” y concluyó: “El modelo no es un fracaso, es una calamidad”.

Kicillof también cuestionó la versión oficial sobre la inflación: “Dicen que está bajo control, pero vienen de pronóstico fallido tras pronóstico fallido. Milei aseguraba que era un fenómeno únicamente monetario y que, reduciendo la emisión de manera taxativa, la inflación caería a cero. Sin embargo, lo que observamos en los últimos ocho meses es muy distinto. Cada vez que esto no ocurría, escuchábamos que había una demora, un ‘lag’ entre el cese de la emisión y la baja de precios. Siempre fue pateando ese tiempo hacia adelante”, advirtió.

El gobernador calificó al gobierno de “mentira sistemática” y denunció lo que consideró avances de una “inmensa estafa” con la cripto $LIBRA y el caso ANDIS: “No puedo parar de decirlo porque no salgo de mi asombro. Si detrás de estos escándalos hubiera cualquiera del campo popular, particularmente del peronismo, hoy estaría directamente preso. Estamos observando una batería de mentiras deliberadas: no es que ‘parece que llamó’, sino que hubo llamadas, contratos firmados, registros, audios. Es una trama a cielo abierto. Mentira y estafa con la que también persiguen a Cristina, como el show judicial que armaron hoy, para distraer de estas cosas que son evidentes. La mentira alude al comportamiento general de este gobierno y de Milei en particular”.

Con información de infocielo

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