Kicillof: “Trabajamos con todos los intendentes porque la receta de discriminar según color político, que se aplicó muchas veces, no funciona”

El Gobernador recorrió las obras de construcción del edificio de la Escuela Secundaria N°2 de General La Madrid.

En el marco del programa Escuelas a la Obra, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este jueves los avances en las obras de construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°2 de General La Madrid, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza; el intendente local, Martín Randazzo; y la directora de la institución, María Marta Haag.

“Cuando se trata de construir una escuela no existen diferencias: estamos todos de acuerdo y trabajamos junto a todos los intendentes, ya sean oficialistas o de la oposición, porque la receta de discriminar según color político, que se aplicó muchas veces, no funciona”, expresó Kicillof y agregó: “Esta es una obra muy reclamada por una comunidad que entiende que, si bien la educación pública es mucho más que un edifico, es muy difícil que sea de calidad si no cuenta con la infraestructura necesaria”.

La obra requirió de una inversión de 21 millones de pesos y contará con seis aulas que permitirán reunir a alumnos y alumnas que hasta el momento cursan en sedes de distintas instituciones del distrito. “Hoy firmamos también el acta para construir más aulas y un SUM. Va a ser una secundaria modelo en un ámbito que contará también con un jardín de infantes que ya se licitó”, subrayó el Gobernador.

Además, Kicillof enfatizó que “cuando asumimos había 2 mil escuelas con problemas de gas en toda la Provincia y ya hemos solucionado más de 1.500, respetando además las mayores exigencias con el objetivo de que las instalaciones sean perfectamente seguras”. “Nuestro compromiso es terminar lo que falta antes del año que viene. Falta mucho por hacer y no lo vamos a ocultar, lo vamos a resolver a partir de una inversión histórica que ya nos permitió terminar 4 mil obras de infraestructura escolar”, expresó.

“No venimos a proclamar, sino a hacer efectivo el derecho a la educación, una de las prioridades que ha establecido el Gobierno de la Provincia multiplicando por tres el presupuesto destinado a gastos no corrientes”, afirmó Urquiza y sostuvo: “Vamos a seguir trabajando para que todos los y las bonaerenses puedan hacer efectivo su derecho a la educación, para que sueñen con terminar la secundaria y seguir estudiando y construyendo una Provincia mejor para todos”.

En tanto, el intendente Randazzo resaltó: “Esta escuela unifica las realidades con los sueños de maestros y alumnos. Estamos hablando de educación pública para construir un distrito, una provincia y una Argentina mejor”. “Estamos trabajando codo a codo con la Provincia para inaugurar una escuela que le va a dar identidad al barrio y nos va a permitir generar más infancias felices”, dijo.

Asimismo, la directora expresó que “aprendimos que una escuela no se agota en un edificio, con orgullo y con amor, todo el personal de la escuela asume la inmensa labor de educar a los jóvenes, muchos de ellos primeras generaciones de alumnos secundarios, para que tengan un futuro mejor”, indicó.

Por último, Kicillof subrayó: “Todos los y las bonaerenses tienen derecho a la educación, a la salud y al trabajo. Para nosotros hay muchas necesidades que son un derecho y, por lo tanto, una obligación de quienes tenemos responsabilidades de gestión”. “Vamos a hacer toda la inversión que haga falta para que en el interior de la provincia de Buenos Aires haya igualdad de oportunidades”, concluyó.

Participaron la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el subsecretario de Gestión de Peticiones y Promoción de su Abordaje Integral de la Coordinación General de la Unidad Gobernador, Alejo Supply; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado bonaerense Carlos “Cuto” Moreno; y el intendente de Benito Juárez, Julio Marini. Estuvieron presentes también los jefes locales de ANSES Germán Buzeki; y del PAMI, Eugenia Cobatti; el concejal Julio Castellano; y los dirigentes Juan Carlos Pellita, Gabriel Godoy y Silvia Caballero.

