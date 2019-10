Kicillof: “Va a ser complejo gobernar la Provincia si ganamos porque Vidal no publica los números”

Axel Kicillof, candidato a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, saludó a LU 24 en su cincuentenario, y habló respecto a la gira que lo lleva por todo el territorio bonaerense.

“Va muy bien la recorrida”, dijo y agregó que “en todos lados pasa lo mismo, la gente que se me acerca, señoras y señores mayores, chicos y gente de mediana edad se ponen a llorar porque hay muchísima angustia”.



“Vidal y Macri están detonando la economía”

“Uno se sienta y escucha la situación que atraviesan comerciantes, turismo, productores agropecuarios, los trabajadores, es todo bastante triste, porque se han conocido los números y sentimos que Vidal y Macri están detonando la economía y sus consecuencias son muy tristes”, graficó Kicillof.

“Estamos muy bien en un contexto de elecciones, donde estas cosas pueden expresarse democráticamente, ya lo vimos en agosto, y ese entusiasmo, ese apoyo, esa energía lo llena a uno de ganas, fuerzas, más allá que me tocara ser Gobernador, no va a ser fácil, está peluda”, resaltó.

“Hay sectores que están muy enojados con el Gobierno que los votaron para vivir mejor, y ahora no solo no mejoro sino que esta mucho peor; cuando uno se reúne los actos son multitudinarios, buscando la esperanza”, expresó.

“Va a ser complejo gobernar, Vidal no publica los números”

Consultado sobre cómo sería la futura gestión en la gobernación bonaerense en caso de llegar a un resultado favorable, Kicillof dijo. “va a ser una situación muy compleja porque no sabemos cuál es, porque Vidal no publica los números, sabemos que hay vencimientos, ha caído mucho la recaudación y creo que hay que cambiar cosas también simbólicas, como las prioridades, el espíritu, el compromiso, la sensibilidad y en lugar de echarle la culpa al otro trabajar desde el primer día. Espero poder devolverles la confianza y si no hay recursos, luchar para poder dar respuestas”.

La autocrítica y la “paz” entre dirigentes

“Creo que hay momentos: después de perder en 2015 se pedía una autocrítica y como bien dice Alberto son matices, es cierto que el canto popular, el peronismo estaba dividido, y nos encontramos hoy con dirigentes que fueron opositores a nuestro gobierno, logrando la unidad, con parte de dirigentes como Alberto Fernández, Sergio Massa, Pino Solanas y Felipe Solá, y yo me siento orgulloso de haber podido contribuir en los distritos juntando expresiones que no estaban unidas, si eso se llama paz, es paz”, explicó.

La visita que no fue

Kicillof afirmó que el 17 de octubre estaba prevista su llegada a Tres Arroyos, pero un acto nacional que se hace en La Pampa modificó los planes; tengo una agenda tan apretada que es difícil aventurar cuando estaré en Tres Arroyos, uno programa pero cuando por ejemplo Cristina presenta el libro, se desarma un poco la agenda, pero trataremos de hacer un hueco para visitarlos”. “Estuve el otro día con la candidata a intendenta Mercedes Moreno y con Marcelo Santillán de Chaves, y Cuto me acompaña en todas las recorridas, y teníamos ya un dia, el 17 de octubre, pero surgio este acto de la lista nacional en La Pampa, lo que nos interrumpió un poco lo que teníamos proyectado”, advirtió.

El Clío: más de 170 mil kilómetros

“Hemos arreglado con el Clío para que aguante”, dijo. “Tiene ciento setenta y un mil kilómetros y hemos hecho un pacto para que siga hasta el fin del periplo por la Provincia”.