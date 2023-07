Kicillof: “Van contra mujeres organizadas porque cuando luchan, lo hacen por una sociedad más justa”

30 julio, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este domingo junto al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, del cierre del Encuentro de Mujeres y Diversidades en el predio El Remanso del club Deportivo Merlo. Participaron también el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez; la intendenta local, Karina Menéndez; la senadora nacional Juliana Di Tullio; y la secretaria municipal de Desarrollo Económico Sustentable, Roxana Monzón.

En ese marco, Kicillof destacó que “todos los candidatos de la derecha, además de amenazar con el ajuste para llevarnos al pasado, aseguran que una de sus primeras medidas sería cerrar los ministerios de las mujeres”. “Lo dicen no solo en base a prejuicios, sino porque saben que no se trata de cualquier dependencia del Estado. Son el resultado de la lucha de uno de los sectores más dinámicos y transformadores que ha tenido la política argentina contemporánea: el de las mujeres que pelean por sus derechos”, añadió.

En ese sentido, el Gobernador afirmó que “no van contra una ministra o un ministerio, van contra esas luchas y contra lo que representan las conquistas de las mujeres organizadas”. “Cuando las mujeres luchan no lo hacen por reivindicaciones individuales o de una minoría: cuando luchan por sus derechos, luchan por una sociedad mejor, más justa y para todos y todas”, indicó.

Por su parte, Massa señaló: “Venimos a llamar a las mujeres para defender la idea de que el desarrollo debe ser con inclusión, y eso supone partir de la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos”. “Hemos logrado que el 48% del mercado de trabajo esté compuesto por mujeres, pero todavía hay una brecha salarial del 23% respecto de hombres que realizan el mismo trabajo: es a partir de generar conciencia y construir todas las herramientas necesarias que vamos a igualar los ingresos para que, a igual tarea, haya igual remuneración”.

“Estamos convencidos de que no hay un motor más fuerte de cara a las elecciones que el de las mujeres militantes para ir casa por casa, barrio por barrio, para que nuestros vecinos y vecinas comprendan que lo que viene es mucho mejor”, afirmó Massa.

“Si hay algo que los hombres y las mujeres del peronismo sabemos muy bien, es que la mayor dignidad está en tener un trabajo con un salario digno: eso es lo que tenemos que defender y salir a buscar en esta próxima etapa”, expresó Magario.

“Estamos orgullosos de que en Merlo hoy se vuelva a dar un paso firme en esta campaña en la que vamos a aportar nuestro granito de arena para que la provincia de Buenos Aires sea nuevamente la locomotora que nos lleve al triunfo en el país”, manifestó Gustavo Menéndez.

Por su parte, De Pedro destacó “En los últimos días hemos visitado el norte argentino y empezamos a sentir el fuego militante que, junto con el empuje de la provincia de Buenos Aires, va a ser la garantía de la victoria.”

En tanto, Di Tullio remarcó que “hemos venido a Merlo para agradecer a las mujeres militantes que en 2019 pusieron el cuerpo para evitar que ganara el macrismo: hoy todas esas compañeras están aquí y sabemos que este año lo vamos a lograr de nuevo”.

En ese sentido, Karina Menéndez resaltó: “Las mujeres no tenemos ego: tenemos ganas de ser parte de una historia en la que seguimos transformando la vida de todos y todas durante los próximos cuatro años”.

“Somos mujeres empoderadas que nos levantamos todos los días para luchar por algo mejor para nuestras familias: si cada una de nosotras hace lo mejor que puede desde el lugar que le toca, les puedo asegurar que vamos a sacar el país adelante”, expresó Monzón.

Durante el encuentro estuvieron presentes la ministras de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; y de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; la presidenta de AYSA, Malena Galmarini; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; las subsecretarias de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos; de Políticas Culturales, Victoria Onetto; de Análisis y Seguimiento Político Estratégico, Victoria Donda; y la diputada Vanesa Siley.

También participaron el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el intendente de Pilar, Federico Achával; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; el diputado Leopoldo Moreau; y el dirigente Julián Domínguez.

