Kicillof y Cuattromo firmaron convenios con municipios para la compra de equipamiento

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes una reunión con 13 intendentes bonaerenses que firmaron convenios de leasing para adquirir equipamiento por más de $6.871. El encuentro se realizó en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, con la participación del presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

Desde 2020, 102 distritos incorporaron bienes de capital a través de Provincia Leasing.

“Seguimos fortaleciendo una herramienta fundamental para que avancen las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo: nuestra banca pública va a estar siempre al servicio de los municipios que necesitan acceder a mejores maquinarias y bienes de capital para darles respuestas a los y las bonaerenses”, expresó Kicillof.

Firmaron los intendentes de Azul, Nelson Sombra; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de General Belgrano, Juan Pablo Apella (interino); de Las Flores, Fabián Blanstein (interino); de Morón, Lucas Ghi; de Quilmes, Eva Mieri; de Ramallo, Mauro Poletti; de Saladillo, Alejandro Armendáriz; de Salto, Ricardo Alessandro; y de Tigre, Julio Zamora.

Por su parte, Cuattromo indicó: “Aún en un contexto muy difícil, resultado de las políticas económicas que impulsa el Gobierno nacional, desde la banca pública bonaerense asumimos el compromiso de seguir acompañando a los gobiernos locales con soluciones financieras que les permitan potenciar su gestión”. Y añadió: “el 71% de los bienes adquiridos mediante leasing son utilizados para realizar obra pública y brindar servicios urbanos, lo que demuestra el impacto que tiene esta herramienta en la calidad de vida de las y los bonaerenses.”

La Línea Municipios de Provincia Leasing financia bienes de capital por hasta el 100% de su valor, en hasta 48 cuotas. Permite adquirir: equipos de salud, maquinaria vial, equipamiento de construcción y vehículos de todo tipo. Sólo en 2025 asistió a 62 distritos por más de 38 mil millones de pesos. Desde el comienzo de la gestión de Axel Kicillof, son 102 los municipios que accedieron a equipamiento a través de esta herramienta de la banca pública bonaerense.

