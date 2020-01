Kicillof y el vencimiento de la deuda: “La situación es extremadamente complicada”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el ministro de Hacienda, Pablo López, explicaron esta tarde, durante una conferencia de prensa, la situación de la Provincia frente al vencimiento de bonos por unos 250 millones de dólares y la propuesta para que los acreedores acepten posponer el vencimiento de fines de enero a comienzos de mayo.

“Venimos marcando desde antes de asumir la cuestión de la deuda como una cuestión central a afrontar. La situación es extremadamente complicada. El incremento que ha tenido en los últimos cuatro años es notorio”, dijo López, al señalar el incremento del volumen y el cambio de composición del stock.

También mencionó los “pasos concretos” que da la administración para solucionar el problema. Entre ellos la ley de emergencia y el inicio de consultas “de todo el universo de acreedores externos de la provincia” para sentar una posición.

“Específicamente el 7 de enero iniciamos un proceso enfocado a este proceso particular”, indicó López. “A raíz de estas conversaciones -continuó- avanzamos con esta propuesta formal, que creemos que es justa y equitativa dentro de los márgenes que tiene la provincia, en función de las restricciones que tenemos en la capacidad de pago, durante este año y los próximos”.

A su turno, Kicillof explicó que espera de los acreedores “un accionar igual que el nuestro: de buena fe y con madurez para impedir que la resolución de este problema de sostenibilidad sea desordenada”.

También marcó que las negociaciones están comprendidas entre “los mecanismos legales contemplados en los contratos” y significan “la posibilidad de aplazar el vencimiento de capital del bono para un tiempo más adelante, porque nos permitiría que la cuestión de la deuda de la República Argentina sea tratado en su conjunto”.

“Lo que vuelve insostenible la situación de deuda es el endeudamiento ocurrido en el período anterior. Hay títulos emitidos en diferentes épocas. En cuatro años de esta gestión vencerán 8.800 millones de dólares. La gestión pasada tuvo vencimientos por 4.500. Sólo este año vencen 3 mil millones de deuda”, precisó.

Le pidió además, “al macrismo” que ayude con los recursos, y volvió a cuestionar la posición asumida por Juntos por el Cambio en el debate por la Ley Impositiva, donde introdujo cambios que “reducen la recaudación”, según indicó el propio Kicillof.

“Para recuperar la capacidad de pago, tanto la nación como la provincia deben volver a crecer. Esto no es una receta ideológica o política: es claro. Si la Provincia o la Argentina generan más valor, su capacidad de pago mejora. Necesitamos ese espacio, y no queremos hacer, como se hizo irresponsablemente en gestiones anteriores, prometer cosas que no se pueden cumplir. Esta propuesta es algo que estamos en condiciones de abordar sin dificultades”, remató.

También se refirió a la posibilidad de un “rescate” de Nación, y de la interpretación que se hizo de los dichos del ministro de Economía, Martín Guzmán. “El gobierno nacional está en un proceso de búsqueda de solución de su deuda”, explicó Kicillof, y señaló que espera que ese proceso avance “y la situación tenga mayor claridad”.

“Buscamos una extensión del plazo en la comprensión de que, de acá a los próximos meses, la cuestión nacional de la deuda va a tener otro desarrollo”, insistió el Gobernador.

