Kicillof y Filmus encabezaron una reunión de trabajo con autoridades de instituciones científicas y universidades

21 julio, 2023

En el marco del programa federal Equipar Ciencia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, una reunión de trabajo con autoridades de instituciones científicas y universidades. Fue en el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) de La Plata, con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el subsecretario de Coordinación Institucional del ministerio nacional, Pablo Núñez; y la presidenta del CONICET, Ana Franchi. “A lo largo de la historia hemos visto que no alcanza con tener riqueza en materia de recursos naturales, sino que necesitamos agregar valor para que puedan contribuir al desarrollo nacional y el bienestar de nuestro pueblo”, explicó Kicillof y agregó: “Ahí es donde el sistema científico y tecnológico tiene un rol fundamental y por ello es que, junto al Gobierno Nacional, hemos impulsado una inversión histórica que nos ha permitido expandirlo y jerarquizarlo en toda la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “no fueron casualidad ni el desfinanciamiento ni los ataques que sufrió la ciencia durante la gestión anterior, ya que solo cobra valor cuando se apuesta por un país con industria nacional y desarrollo”. “Hemos avanzando mucho para integrar las políticas públicas con el sector productivo, las instituciones científicas y las universidades: el desafío que tenemos es defender esa agenda para seguir profundizando el vínculo”, expresó.

El objetivo de la reunión consistió en evaluar los resultados de las tres convocatorias del programa Equipar Ciencia y su impacto en las instituciones bonaerenses.

En su intervención, Filmus agradeció la convocatoria de la provincia y reflexionó acerca del futuro: “¿Queremos tener un modelo de país que solamente replique la exportación de productos primarios y la especulación financiera, como fue en los ’90 o entre el 2015 y el 2019, o queremos un modelo en el que esta creciente inversión en ciencia y tecnología la coloque en un lugar central? Porque la verdad es que no hay una experiencia en el mundo donde haya sido posible transformar el modelo productivo -cuyos beneficios se distribuyan entre todos- que no sea a partir de las universidades y de la ciencia y la tecnología.” “Tenemos que lograr la continuidad en ciencia y tecnología, que se transforme en una verdadera política de Estado”, agregó.

En tanto, Costa resaltó que “cuando asumimos, nos encontramos con una situación de degradación absoluta en la que no había presupuesto ni articulación entre el Gobierno y las instituciones científicas”. “Ahora, a partir del financiamiento al sistema académico, el Estado brinda respuestas directas a nuestro aparato productivo, particularmente a las pymes, que impactan en mayor productividad y producción”, agregó.

Asimismo, Vilar subrayó la construcción y equipamiento de un Laboratorio de Análisis Ambiental en conjunto con el gobierno nacional: “Esto implica soberanía, ya que comenzamos a hacer tareas que antes debíamos tercerizar, y eso es un paso muy importante para seguir avanzando con un sistema productivo que sea sustentable”, añadió.

Con esta iniciativa, se apunta a continuar proyectando acciones a futuro que promuevan el vínculo entre el sector científico, el entramado productivo provincial y las demandas sociales de las y los bonaerenses. Al respecto, Nuñez indicó que “impulsamos políticas públicas sostenibles para contrarrestar los ciclos de ajuste y desinversión que ha sufrido nuestro sistema científico”. “Con una mirada federal, estamos llevando adelante las obras destinadas a fortalecer los polos tecnológicos de las distintas localidades”, expresó.

“En materia de ciencia, perder cuatro años como ocurrió durante la gestión anterior es ir absolutamente para atrás. Hoy estamos nuevamente presentes en la provincia de Buenos Aires y la Argentina para impactar en la producción y poner a la ciencia al servicio de un país más inclusivo”, sostuvo Franchi.

Estuvieron presentes los presidentes del Directorio de Y-TEC, Roberto Salvarezza; de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano; del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia; y de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Alejandro Villar; el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli; el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; rectores de universidades; funcionarios y funcionarias nacionales y provinciales.

Volver