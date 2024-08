Kicillof y Sileoni encabezaron la apertura del Encuentro Provincial de Educación

8 agosto, 2024 0

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves la apertura del Encuentro Provincial de Educación celebrado en el marco de los 140 años de la promulgación de la Ley N°1420, que estableció los principios de educación común, gratuita y obligatoria. Fue en el Teatro Argentino de La Plata, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

“Hemos venido a defender el espíritu y la actualización de los contenidos de la Ley 1.420 en un contexto muy particular, en el que el mismo Gobierno nacional que reivindica a Julio Roca termina conspirando contra lo mejor de su obra y su legado”, sostuvo Kicillof y agregó: “La Argentina fue pionera en materia de educación pública y obligatoria porque comprendió que no era importante solamente para los individuos, sino también para forjar una identidad nacional”.

En ese sentido, el Gobernador subrayó que “además de destacar la enseñanza como un elemento central de nuestra soberanía, se trataba de una norma de financiamiento educativo y de inversión en infraestructura escolar”. “Hoy esa idea está siendo atacada desde lo discursivo y, fundamentalmente, desde los hechos, a través de un feroz desfinanciamiento del sistema educativo”, explicó.

“Pareciera que tenemos un Gobierno nacional sin territorio ni habitantes, al que solo le preocupa la cuestión monetaria y financiera e intenta desentenderse de la inversión, la promoción y la expansión de la educación pública”, resaltó Kicillof y añadió: “Debe comprender que cumplir la ley no es optativo: a los dirigentes nacionales les puede gustar o no, pero no pueden desertar en garantizar los derechos que están consagrados en nuestra Constitución”.

Del congreso participan alrededor de 800 invitados entre autoridades gubernamentales, representantes de universidades y trabajadores y trabajadoras de la educación. “Este es un gran encuentro de la comunidad educativa en el que repensamos la Ley 1.420 no solo desde una mirada histórica, sino retomando sus principios para defender hoy lo que ya es parte de nuestra identidad: la educación pública, gratuita y para todos”, sostuvo Sileoni.

Durante la jornada habrá mesas de debate y paneles en base a distintos ejes: la educación como un derecho; su obligatoriedad, gratuidad y laicidad; la inclusión educativa; las políticas públicas del área y las perspectivas a futuro, entre otros.

“Ante un Gobierno nacional que pone en duda a la educación como motor del desarrollo y se enorgullece de eliminar becas, cerrar organismos de investigación y recortar fondos de los sueldos docentes, nuestro mejor homenaje a la Ley 1.420 es seguir inaugurando escuelas y trabajando para que todos los chicos y chicas estén en las aulas”, subrayó Sileoni.

Por último, Kicillof resaltó que “aunque nos quieran asfixiar y digan que nos van a fundir, los vientos de ajuste no entran a la provincia de Buenos Aires: aquí vamos a continuar trabajando para mejorar el sistema educativo bonaerense”. “Siguiendo el espíritu de la Ley 1.420, asumimos el compromiso de transformar la educación porque estamos convencidos de que es el instrumento más poderoso que tenemos a nuestro alcance para construir un país con más igualdad y oportunidades”, concluyó.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Educación de la provincia de La Pampa, Marcela Feuerschvenger; los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; y de Brandsen, Fernando Raitelli; el director del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; legisladores provinciales; autoridades municipales y representantes de gremios docentes.

