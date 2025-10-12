Kickboxing: Bautista Henríquez campeón en Laprida con un KO relámpago

El Team APECENA Kickboxing de Tres Arroyos brilló con luz propia en uno de los eventos de contacto más grandes de la región: el Laprida Fight Night, que congregó a más de 130 combates.

La delegación tresarroyense, compuesta por seis competidores, cosechó excelentes resultados, siendo la actuación de Bautista Henríquez la más destacada. El peleador de Apecena se alzó con el medallón de campeón del evento tras un impresionante Nocaut (K.O.) a tan solo 40 segundos del primer asalto.

Junto a Henríquez, el equipo estuvo representado por Alejo Domínguez, Rocío Saldías, Gabriela Díez, Andrés Jauregui y Jimena Pereyra. Otra victoria notable fue la de Alejo Domínguez, quien sumó una doble victoria en su debut en la categoría amateur.

El éxito del Team APECENA en Laprida confirma el gran nivel del kickboxing de Tres Arroyos en el circuito regional, dejando en alto el nombre de la ciudad.

