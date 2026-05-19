Kickboxing: El Team Apecena de Tres Arroyos brilló en el “Laprida Fight Night”

19 mayo, 2026 0

Los competidores del Team Apecena Kickboxing tuvieron una destacada e intensa participación en el prestigioso festival “Laprida Fight Night”, un evento de primer nivel que reunió más de 120 combates en las modalidades de exhibición, amateur y semiprofesional en la vecina localidad de Laprida.

​La delegación tresarroyense demostró una vez más el gran presente de sus deportistas, sumando experiencia en las categorías de base y logrando importantes triunfos en las filas competitivas.

Categoría Semiprofesional:

Darío Guillén formó parte de un durísimo “Súper 3” en la categoría hasta 73 kg. En su primer combate, brindó un gran espectáculo y se impuso de manera contundente ganando por KO. En la final, tras una batalla muy cerrada, fue derrotado en una decisión de los jueces que resultó ampliamente cuestionada por los presentes, quedándose de igual modo con un meritorio subcampeonato.

​Categoría Amateur:

​Gabriela Diez: Se plantó con autoridad y ganó su pelea por puntos tras un fallo unánime.

​Luciano Carraro: Mostró un gran ritmo de combate y también se adjudicó la victoria por puntos.

​Mariano Monfort, Bautista Bonini y Rocío Saldías: Completaron la grilla amateur del equipo con excelentes desempeños individuales, sumando valiosos minutos de combate ante rivales de gran jerarquía en la zona.

​Modalidad Exhibición:

​Los jóvenes Rodrigo Murua y Sol Iturrioz abrieron la jornada para el team, mostrando su evolución técnica y el semillero que viene empujando desde la escuela.

​Con la mira en el futuro

​Desde la conducción del Team Apecena Kickboxing destacaron el orgullo por el rendimiento general de toda la delegación: “Todos tuvieron excelentes resultados y la ciudad de Tres Arroyos quedó muy bien representada en uno de los mejores eventos de la región”.

​Tras el intenso fin de semana, el equipo ya regresó a los entrenamientos en su gimnasio para continuar con la preparación de los próximos compromisos del calendario competitivo de este año.

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