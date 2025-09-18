Kike Teruel: “Estoy muy bien en Mar del Plata”

A dos años de haber dejado Los Nocheros, Kike Teruel brindó una entrevista a FM Ilusiones. Radicado en La Armonía, un lugar a unos 20 kilómetros antes de llegar a Mar del Plata habló sobre su presente, que lo encuentra en familia y con un emprendimiento: un boliche de campo que se llama “La Nochera”, donde “de vez en cuando hacemos peña”, según dijo.

Yo quería hacer un impasse, no quería pensar en nada”, cuenta Teruel que, desde hace dos años, vive en Mar del Plata con su mujer Carina y su hijo más chico, Felipe.

“Me gustó el lugar donde estoy. Se llama “La Armonía” y está 20 kilómetros antes de llegar a Mar del Plata. Es un bosque maravilloso, creo que son 60, 80 familias las que viven ahí y estás lejos de todo. Pusimos un almacén de campo que lo trabaja mi hijo, se llama La Nochera, y hacemos peña también cada tanto”, dijo.

“El canto es como el fútbol, si no cantás en la ducha cantás en la ventana; a mí me volvió a cero, literal, nosotros arrancamos en el 86 y empezamos como los chicos que vienen a cantar acá, los quiero mucho”, manifestó.

“Ahora estoy acá tranquilo, me levanto, me tomo unos mates, y mañana voy a cantar con Cuty Carabajal en Buenos Aires, en la mansión Pardo; estoy haciendo un programa en el Canal Somos que se llama “Soy de acá””, explicó sobre su actualidad, y aclaró que “antes no estaba tranquilo, por los viajes con Los Nocheros, dando examen ante la gente que te lo exige, hoy estoy muy relajado, siempre estuve bien, con el grupo lo pasé muy bien”.

“Fue una etapa de mi vida y tuve que encararla así, yo no nací para ser famoso, me llamo César Adolfo y me cambié al Kike con K para poder firmar autógrafos, pero a veces estas bien, otras no, porque la gente se apodera de lo que es el cantante o el futbolista, pero a veces no tenes ganas de sacarte una foto, ahora estoy tranquilo, en los cambios que te plantea la vida”, sostuvo.

“Me han ofrecido todo el tiempo estar en política, me encanta, pero yo soy cantor, y no me metería jamás, de hecho tuve una oferta para entrar pero veo que la política está muy bastardeada, me encantaría que el Presidente pueda bajar los decibeles, estamos todos a los gritos, el Presidente, los periodistas, pero estamos en una etapa que no es fácil, por eso no me metí porque tengo la cabeza fácil de cortar, porque los artistas siempre tenemos el talón de Aquiles para el periodismo, por lo que por mi familia no lo haría”, expresó.

“Me gusta trabajar por la cultura, pero no desde la política, creo que hay una guerra partidaria e ideológica pero creo que podemos empezar por el arte y la cultura a ver si podemos dar vuelta esta situación”, afirmó.

“Me fui a vivir a España en el 2014 y me tomé un año sabático y ahí empecé a estar bien, nosotros veníamos de una peña y al otro día explotamos en el país y en Sudamérica y no te das cuenta, pero físicamente ahora estoy en un momento de pensar en mí, yo antes pensaba por y para el grupo, pero hoy estoy feliz, yo puedo estar disfrutando hoy de la vida y voy a seguir siendo siempre Kike de Los Nocheros”, dijo.

“Ahora tengo convivencia, pero antes era una convivencia prestada, pensá que nosotros explotamos cuando no había celulares, era una vida linda pero dejábamos mucho a la familia; ese año que hice Talento Argentino eran días de estar sólo un día en la casa”, concluyó.

