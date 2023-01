Kike Teruel se va de Los Nocheros, pero cantará en Tres Arroyos durante la Fiesta del Trigo

26 enero, 2023

Kike Teruel, uno de los fundadores de Los Nocheros, con su hermano Mario, anunció que deja el grupo. Lo comunicó a través de una transmisión en vivo en su Instagram. Igualmente hará algunas presentaciones más con Los Nocheros, entre ellas, estará en la actuación pactada para el 11 de marzo en Tres Arroyos en la Fiesta Provincial del Trigo.

“Gracias a quienes se sumaron y a quienes quieran escuchar. Les debía una respuesta”, escribió Kike Teruel, el líder de Los Nocheros, en su cuenta de Instagram el domingo por la noche junto al video de una transmisión en vivo que había realizado minutos antes en la red social en la que tiene casi 40 mil seguidores.

Allí, anunció su partida del popular grupo folklórico que fundó junto a su hermano Mario hace más de 30 años. “Es una decisión absolutamente personal. Una salida natural”, explicó el artista. Y aclaró que de esta manera decidió finalizar su carrera musical ya que no continuará por sí solo: “Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí, no voy a seguir de solista ni voy a hacer una carrera paralela. Mi voz y mi corazón cantor quedan en Los Nocheros. Este es el fin de mi carrera como cantor profesional”.

