Kléber regresa a Brasil: “Pido a las autoridades que comprendan que quiero volver seguro a casa”

18 enero, 2024

Antes de emprender el regreso a Brasil, el viajero Kleber Cunha pasó por LU 24 para despedirse y agradecer a la comunidad de Tres Arroyos que lo ayudó y brindó apoyo tras sufrir el robo de su moto que fue recuperada por personal policial y de la Secretaría de Seguridad.

“No puedo ir hasta Ushuaia como yo quería por el problema que tengo con el motor (fue limado el número) y sólo puedo volver a Brasil, donde, cuando tenés un problema así, hay un Departamento de Remarcación que en una hora puedo hacer el service y está listo aunque acá es distinto”, explicó.

“Les pido a las autoridades que comprendan que necesito llegar a Brasil y realizar las cosas que tengo que hacer con mi moto”, expresó.

“Estoy mal por no poder continuar con mi viaje hasta Ushuaia y volver por la ruta 40 que era un sueño que tengo desde niño, pero ahora solo quiero volver seguro a mi casa. Ya volveré a conocer la Patagonia”, enfatizó el profesor de Inglés.

No es la primera vez que lleva a cabo una travesía a bordo de su Yamaha Fazer de 250 cc en nuestro país. “En 2012 crucé la Cordillera de los Andes en invierno, pasé por Entre Ríos, Córdoba y Mendoza para llegar a Chile, donde visité Valparaíso, tengo un muy buen recuerdo”.

Además, contó que recorrió el Sudeste Asiático: Vietnam, Camboya y una parte de Laos. “Fue un viaje increíble”, recordó el profesor de Inglés.

Por último, Kléber agradeció “a toda la gente de Tres Arroyos, en especial a Motociclistas Independientes, Mario (Sosa) me ayudó un montón con todas las cosas. Lo que me pasó no es lo que yo esperaba, pero tengo mucho respeto y admiración por la ciudad”.

