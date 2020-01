“Koky” Díaz y la situación de la ex Laso: “temo que alguien se canse y prenda fuego la fábrica”

12 enero, 2020 Leido: 820

Diego “Koky” Díaz trabajó en la ex Laso, denominada “Cereales 3 Arroyos”, durante casi 17 años. En las últimas horas publicó un crudo texto en la red social Facebook alertando acerca de la situación de abandono en que están las instalaciones de la empresa y la problemática que atraviesan los trabajadores, muchos de los cuales mantienen la relación de dependencia con la firma pero la absoluta incertidumbre acerca de si alguna vez volverá a ponerse en marcha.



“Laso es una mentira hoy, porque ni nosotros sabemos cuál es la verdadera situación. Nos dicen un día que la vendieron, que la semana que viene se va a reactivar, pero al poco tiempo nos enteramos que son mentiras. La fuerza y la unión ya la perdimos, no hay nadie. La fábrica tiene un candado puesto y está abandonada, rodeada de cardos y pasto de 3 metros de alto. Y la que está en el pueblo también está abandonada”, contó a LU 24.

“No tenemos información de nadie, no sabemos nada. Los que dejaron de ser empleados de la empresa son los que consiguieron trabajo en blanco y tuvieron que renunciar, el resto seguimos, como yo que trabajo en negro, siendo empleados de Cereales 3 Arroyos. Acá somos unos 120. La planta del Conurbano supuestamente trabaja con un gerente, pero tampoco tenemos certeza porque nos han mentido sobre la situación de allá también”, aseguró.

“Yo sobrevivo gracias a mi trabajo, familia y amigos, pero otros compañeros están muy mal, porque no tienen trabajo y el día a día es bravo. No sé cómo hacen, me pongo a pensar y no sé. Tengo miedo de que alguno se canse, no aguante más y haga algo, prenda fuego la fábrica. O que la empiecen a desarmar, ya hubo robos. Nosotros mismos la cuidamos durante muchos meses, pero hay que salir a trabajar para comer. Lo que queremos es una respuesta. Uno se puede quedar sin trabajo, pero tenemos derecho a una explicación. La incertidumbre es tremenda”, finalizó.

Volver