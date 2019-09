La 164° Exposición de la Sociedad Rural dejó “un balance más que positivo”, dijo Simonetti

El presidente de la Sociedad Rural, Eugenio Simonetti, habló con LU 24 tras el paso de la 164° edición de la tradicional Exposición Ganadera, Industrial y Comercial que pese a las condiciones climáticas dejó un balance “más que positivo” para la Sociedad Rural.

Simonetti, en este sentido, aseguró que “estamos muy contentos, tenemos un equipo de trabajo de productores que son muy buena gente, son serios, se ocupan y se preocupan. La semana que viene ya nos ponemos a trabajar en la próxima edición”.

“La tecnología es algo espectacular, el sistema de GPS, son cosas que no soñábamos. Antes manejábamos otro sistema distinto, hoy hay mapeos satelitales, drone para ver los lotes de afuera, siembra variable de acuerdo a la tierra y se toma sobre un mapa hecho anteriormente”, sostuvo, al tiempo que agregó que “hay cosas que hoy en día se hacen que antes no se podían hacer. Es fundamental que la gente esté bien, Tres Arroyos es uno de los lugares en los que cuesta conseguir gente, porque hay trabajo, hay muchos a los que el campo no les gusta”.

Respecto a lo que fue esta edición número 164, el presidente de la Sociedad Rural indicó que “subimos un 35% la cantidad de stand respecto al año pasado. La gente está muy contenta, el Patio Cervecero dio sus frutos, siempre se va evolucionando y viendo que cosas se pueden hacer”.

“El balance es más que positivo, el remate ganadero también fue muy bueno. Los toros se tienen que vender pero el beneficiado casi siempre es el comprador”, explicó.

“En otros lugares se cobra entrada y se trae algún artista de afuera, lo ideal es que nos acompañe la gente de nuestra ciudad y como siempre no se cobró entrada”, finalizó.