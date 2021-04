La 26, Sacachispas, El Gordo FC y Metalúrgica Aguinaga, los finalistas de la Liga Amateur

17 abril, 2021

Se jugó en el complejo de SMATA los partidos de cuarto de final del torneo de fútbol que organiza la Liga Amateur donde con sus triunfos pasaron a semi final los equipos de Metalúrgica Aguinaga, La 26, Sacachispas y El Gordo Fútbol Club.



En el partido que transmitió LU 24 fue un vibrante juego con un resultado que hasta el final estuvo cifrado de incertidumbre a pesar que Metalúrgica Aguinaga estaba ganando y finalmente aguanto El Nuevo Amanecer; no se entregó con el resultado 4 a 2 con dos jugadores expulsados Bresthnseider por Aguinaga y Cayulau por El Amanecer.

El Nuevo Amanecer comenzó ganando a los 9 minutos por medio de Maldonado que luego de sortear dos rivales la clavo lejos del golero, pero dos minutos más tarde Franco Gutiérrez en dos toques con Di Rocco puso el 1 a 1. El perdedor tenía la pelota pero no lastimaba y a los 27, luego de un error en la última línea, Suárez en contra puso el 2 a 1 para Aguinaga y a los 34 Di Rocco aumento de penal luego de ser derribado en jugada personal el propio Di Rocco.

El segundo tiempo fue lo más emotivo porque se sucedieron distintas jugadas de riesgo especialmente en el área de Aguinaga donde se defendía muy bien con una figura excluyente que fue el defensor Ian Bustos, pero cuando se cumplían los 12 minutos Lozano achicó las diferencias, el predominio de El Amanecer hacía pensar que se venía el empate, pero a los 39 un despeje de la defensa defectuoso le llegó el balón a Gutiérrez y no perdonó para cerrar el juego y desbordar de alegría los metalúrgicos.

Los goles de Aguinaga 2 de Franco Gutiérrez, 1 de Di Rocco y 1 de Suarez en contra, para El Amanecer Maldonado y Lozano.

Otros resultados: El Gordo Fútbol Club le ganó a Plomería Chacabuco 2 a 1, Sacachipas venció 3 a 1 a Suspensión Camilo y La 26 derrotó a Construcciones Natal 3 a 0.

Los cruces de las semifinales a jugarse el próximo sábado serán El Gordo Futbol Club Vs Metalúrgica Aguinaga y La 26 Vs Sacachispas.

