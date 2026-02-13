La 57º Fiesta Provincial de Trigo tuvo su promoción en Barker

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos participó de la 23° Fiesta Provincial de la Frambuesa, realizada en la localidad de Villa Cacique – Barker, donde se llevó adelante la promoción de la 57° Fiesta Provincial del Trigo, que tendrá lugar del 5 al 8 de marzo en la ciudad de Tres Arroyos.

Durante la jornada, se difundieron las principales actividades y propuestas de esta nueva edición de la Fiesta del Trigo, invitando a vecinos y visitantes de la región a formar parte del evento más importante del distrito, que combina tradición, cultura, producción local y espectáculos de gran nivel.

En el marco del evento, se compartió un valioso espacio de encuentro institucional junto a Soledad Martínez, Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y autoridades del distrito anfitrión, entre ellas el Secretario de Turismo Alejandro Hernández y el Intendente Julio Marini. El intercambio permitió dialogar sobre el desarrollo turístico regional, fortalecer vínculos institucionales y compartir experiencias vinculadas a la organización de fiestas populares como motor cultural y turístico.

La presencia en este tipo de celebraciones forma parte de la estrategia de promoción territorial que impulsa el Municipio, fortaleciendo la articulación con otros destinos de la provincia y posicionando a Tres Arroyos y a la Fiesta Provincial del Trigo en la agenda turística regional.

